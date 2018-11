C'est la quatrième fois au cours des derniers mois que l'administration cherche à contourner les tribunaux inférieurs, qui ont bloqué certaines de ses propositions les plus controversées.

La cour d’appel fédérale du 9e circuit, fréquemment critiquée par le président Donald Trump, est impliquée dans trois de ces affaires.

Plus tôt ce mois-ci, la Maison-Blanche a notamment demandé à la Cour suprême de se pencher sur sa décision de mettre fin immédiatement à un programme de l'ère Obama protégeant de l'expulsion les jeunes immigrants emmenés illégalement dans le pays durant leur enfance, le programme Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA). La cour d’appel fédérale du 9e circuit avait précédemment bloqué le projet de Trump.

La Cour suprême attend presque toujours qu'une cour de première instance et une cour d'appel aient statué sur une affaire avant de s'engager dans celle-ci. Souvent, les juges attendent que les tribunaux de différentes régions du pays se soient prononcés et soient arrivés à des conclusions différentes sur la même question juridique.

Il est donc rare que les juges interviennent aussi tôt que l'administration Trump l'a demandé. Un exemple célèbre est lorsque l'administration Nixon s'est adressée aux tribunaux pour tenter d'interdire la publication des documents du Pentagone, l'histoire secrète de l'implication des États-Unis dans la guerre du Vietnam.

Renverser l'ère Obama

Dans le cas des personnes transgenres et de l'armée, l'administration a fait valoir que la Cour suprême devrait intervenir avant qu'une cour d'appel ne statue, parce que l'affaire « concerne une question d'importance publique majeure : le pouvoir des militaires américains de déterminer qui peut servir dans les forces armées de la nation ».

Jusqu'à présent, tous les tribunaux du pays interpellés sur la politique du Pentagone ont bloqué son entrée en vigueur.

En octobre, l’affaire avait été entendue par la cour d’appel du 9e circuit, mais aucun jugement n’a encore été rendu. La cour d’appel pour le circuit du District de Columbia doit l’entendre au début décembre.

Le solliciteur général, Noel Francisco, qui a déposé vendredi une demande aux juges de la Cour suprême afin qu’ils se saisissent de la question dans trois affaires distinctes, soutient que les décisions des tribunaux inférieurs, qui imposent des injonctions à l'échelle nationale, sont erronées et justifient un examen immédiat.

L’administration Trump cherche à obtenir un jugement de la Cour suprême d’ici à l’été.

« L'armée a été forcée de maintenir cette politique antérieure pendant près d'un an », malgré l’assurance du secrétaire américain à la Défense, Jim Mattis, et d'un groupe d'experts qu’elle « représentait un trop grand risque pour l'efficacité militaire », écrit Noel Francisco.

Le Pentagone a d'abord levé son interdiction sur les troupes transgenres servant ouvertement dans l'armée en 2016, sous l'administration du président Barack Obama.

En août 2017, Donald Trump avait signé un document interdisant l'armée aux transgenres en affirmant que l’armée « doit se concentrer sur une victoire décisive et totale et ne peut supporter le fardeau de coûts médicaux énormes et les perturbations que des personnes transgenres dans l'armée entraîneraient ».