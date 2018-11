Dans le cadre de cet examen, les collectivités, les organismes d’intervention, les municipalités et les résidents auront l’occasion de faire part de leurs commentaires, indique le gouvernement dans un communiqué.

Les inondations ont touché environ 12 000 propriétés. Un volet du Programme d’aide financière en cas de catastrophe a été mis en place en mai. Le programme aide à couvrir les dommages et les pertes admissibles qui menacent la santé et la sécurité des personnes, des municipalités et des petites entreprises.

En date du 23 novembre, le gouvernement provincial a reçu 1105 demandes d’aide financière en cas de catastrophe, peut-on lire dans un communiqué. Au total, 85 % des demandes ont été traitées, assure le gouvernement.

Les résidents du Nouveau-Brunswick dont les biens ont été endommagés durant les inondations printanières ont jusqu’au 14 décembre pour déposer une demande d’aide financière en cas de catastrophe.