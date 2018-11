Un texte d’Alexandre Duval

L’administration universitaire a donc dépassé son objectif qui était de réduire les ventes permis de stationnement de 8 %.

En chiffres absolus, l’Université Laval a vendu l’équivalent de 457 vignettes de stationnement annuelles en moins l’an dernier, par rapport à 2012-2013.

« Nous expliquons cette diminution par les efforts des membres de notre communauté qui ont opté pour des alternatives à l'auto solo », affirme la porte-parole de l’Université Laval, Andrée-Anne Stewart.

Ces dernières années, l’administration a néanmoins posé plusieurs gestes pour faciliter la vie des piétons, cyclistes, covoitureurs et utilisateurs du transport en commun sur le campus.

Notre objectif est de constamment nous améliorer, de constamment réduire notre empreinte écologique et, justement, d'inciter et d'encourager notre communauté à faire ces pas-là avec nous. Andrée-Anne Stewart, porte-parole de l’Université Laval

L’Université a notamment augmenté le nombre de supports à vélo disponibles sur le campus. Il y en a aujourd’hui 220 totalisant plus de 2300 espaces de stationnement.

À cela s’ajoutent trois bornes de réparation en libre-service qui permettent aux cyclistes de faire quelques ajustements sur leur monture en cas de pépin.

Des casiers sécurisés ont aussi mis à la disponibilité des cyclistes et des douches neuves ont été construites dans quelques pavillons.

« C'est ça notre volonté, dit Mme Stewart. C'est de faire changer des comportements petit à petit en mettant à la disposition des gens des services et des solutions accessibles qui permettent aux gens de faire des choix en fonction de leur réalité. »

Le réseau de pistes cyclables s’est considérablement étendu et des aires pour piétons ont été réaménagées.

Parallèlement à ces initiatives, l’Université Laval a aussi rendu l’utilisation de l’auto légèrement moins attrayante.

En 15 ans, le nombre de cases de stationnement disponibles sur le campus est passé d’environ 10 000 à 8500 et il est appelé à diminuer encore.

Mme Stewart soutient que l’administration est consciente que le campus a longtemps été conçu autour de l’automobile, mais que ce temps est révolu.

De plus, des cases de stationnement ont été réservées pour l’auto-partage. L’Université a aussi rehaussé le coût de ses vignettes de stationnement, « un moyen pour encourager le transport actif », selon Mme Stewart.

Par exemple, un permis annuel de catégorie 1 coûtait environ 990 $, taxes incluses, en 2012-2013. Cinq ans plus tard, le coût total frôlait les 1150 $.

Avec ces initiatives, l’Université Laval est en train de faire du « rattrapage sur des erreurs urbanistiques et historiques », selon le directeur général d’Accès transports viables, Étienne Grandmont.

Selon lui, l’Université Laval est aujourd’hui « un joueur qui se démarque, qui est à l’avant-garde » en matière de transport.