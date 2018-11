Trois perquisitions et deux arrestations ont été menées par le service des enquêtes sur l'intégrité de l'économie de la Sûreté du Québec mercredi.

La façon dont ça fonctionnait, c'est que le commerçant vendait, par téléphone et par carte de crédit, un produit à un client, qui lui s'occupait, lorsque la transaction était faite, d'envoyer une compagnie de livraison pour cueillir le produit et le ramener à Montréal. Quelques jours plus tard, il s'avérait que la carte de crédit était frauduleuse. Les commerçants ont été bernés et n'ont pas pu recevoir l'argent de leur vente , raconte la porte-parole de la Sûreté du Québec, Hélène Nepton.

Les policiers de la Sûreté du Québec ont perquisitionné dans trois entrepôts de Montréal et ont pu saisir notamment des motocyclettes, des génératrices, des climatiseurs et des moteurs de bateaux.

Quoi faire dans ce genre de situation

Si les commerçants de la région ont été fraudés par un tel stratagème, voici les recommandations d'Hélène Nepton.

Évidemment, on les invite à porter plainte. Pour essayer d'éviter que ça nous arrive, on invite les commerçants à ne pas vendre par téléphone avec une carte de crédit, afin de pouvoir s'assurer que la carte de crédit appartient à la personne qui est devant nous, c'est préférable que vous soyez face à ce client , prévient Hélène Nepton.

Les suspects, deux hommes âgés de 43 et 41 ans de Montréal, pourraient s'exposer à des accusations de fraudes et recel.