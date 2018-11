Dans un communiqué envoyé en fin d'après-midi vendredi, le premier ministre annonce que la loi sera modifiée pour permettre la création d'un poste de commissaire aux services en français au bureau de l’ombudsman. Initialement, ce poste devait être aboli, et les employés du commissariat, transférés chez l'ombudsman.

Les francophones auront aussi un ministère à part entière, comme c'était le cas sous le gouvernement provincial précédent.

Un conseiller politique principal responsable des affaires francophones sera nommé au bureau du premier ministre.