Toujours selon leur avocat, les leaders parlementaires qui ont voté unanimement, mardi, une motion pour démettre de leurs fonctions l'ancien greffier Craig James et l'ancien sergent d'armes Gary Lenz ne connaissent pas non plus ce qui a mené à l'enquête de la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

Dans une lettre envoyée aux leaders en Chambre, et dont une copie a été envoyée à la CBC, Mark D. Andrews explique que ces suspensions sont « précipitées » et demande que les deux employés réintègrent leurs fonctions.

Ils (mes clients) n’ont reçu aucune explication sur les raisons pour lesquelles ils ont été traités de la sorte, à part le fait que c'était parce qu'il y avait une « enquête en cours », dont l'objet ne leur a pas été divulgué à ce moment-là et n'a toujours pas été dévoilé Extrait de la lettre de l’avocat Mark D. Andrews

L’avocat des deux hauts fonctionnaires ajoute dans sa lettre envoyée vendredi que David Butcher, l’un des deux procureurs spéciaux nommés pour appuyer l’enquête, a indiqué que ni eux ni la GRC n’ont demandé que Craig James et Gary Lenz soient démis de leurs fonctions.