Le nombre de postes vacants s’élève à 2755 dans la région pour le deuxième trimestre de 2018, selon les plus récents chiffres publiés par l’Institut de la statistique du Québec.

Ce sont 950 postes de plus qu’à la même période l’an dernier. Ce nombre est beaucoup plus élevé qu’ailleurs au Québec, où la hausse de postes vacants se situe autour de 25 %.

Malgré tout, la Mauricie et le Saguenay-Lac-Saint-Jean sont les régions où le taux d’emplois inoccupés est le plus faible.

Des secteurs difficiles à combler

La pénurie de main-d’oeuvre touche les entrepreneurs de différentes façons.

Ainsi, l'homme d'affaires Laval Boulianne, présent dans les domaines de l'hôtellerie, de la restauration et de l'automobile, entre autres, admet qu'il a été plus facile dernièrement de pourvoir des postes dans son nouveau restaurant de Jonquière que dans ses garages.

On dirait qu'il y à des métiers que les gens ont abandonnés, comme la soudure. Pourtant, les salaires sont exceptionnels. Laval Boulianne, homme d'affaires

C’est difficile de trouver des mécaniciens. On sent que le meilleur est passé et que dans les prochaines années ça va être difficile de ne pas traîner de la patte , raconte celui qui a connu l’époque pas si lointaine où le taux de chômage frôlait les 15 % dans la région.

Dans l'ensemble du Québec, le taux de postes vacants atteint les 3,2 %. Les plus difficiles à pourvoir : les emplois en administration, en hôtellerie et restauration, en agriculture et en foresterie.

D’après les informations de Denis Lapierre