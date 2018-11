Un texte de Julien Sahuquillo

Dans les deux provinces, plusieurs médias indépendants accueillent l’aide du gouvernement fédéral comme l’aboutissement de demandes exprimées depuis près d’une décennie.

« La pression venait de l’industrie. On sait que les médias traditionnels, et notamment la presse écrite, ont du mal à se financer dans l’espace numérique », explique Colette Brin, professeure titulaire et directrice du Centre d'études sur les médias de l'Université Laval.

« Les médias se financent grâce à la publicité, mais celle-ci va dorénavant plutôt vers d'autres plateformes, comme Facebook et Google », précise-t-elle.

Ce plan d’aide sur cinq ans n'est cependant qu’un coup de pouce transitoire. « On cherchait des mesures de soutien temporaires pour aider les médias à construire de nouveaux modèles d’affaires. Ce n’est pas conçu pour être une aide permanente. On verra si ça le devient avec le temps », s'interroge Colette Brin.

Renforcer la masse salariale

En tête des plébiscites, c’est le crédit d'impôt sur la masse salariale qui est applaudi.

« Ça fait longtemps que les journaux en situation minoritaire le demandent », souligne Marie-France Kenny, présidente de la coopérative qui gère l'Eau vive, le journal fransaskois.

La main-d’œuvre est difficile à maintenir pour ces journaux, comme le reconnaît Marc Marion, président de Presse Ouest, la société éditrice de La Liberté, à Winnipeg.

« Payer le personnel, c’est un défi au Manitoba. Pour un journal avec des moyens plus modestes que le diffuseur public, c’est difficile de payer des salaires raisonnables. Ça va aider à retenir les journalistes et avec le temps, on espère, attirer des journalistes », explique-t-il.

Cette situation touche également des médias plus établis, comme en témoigne Bob Cox, l’actuel éditeur et ancien rédacteur-en-chef du Winnipeg Free Press.

« Quand j’étais rédacteur-en-chef du Free Press en 2005, la salle de nouvelles avait plus d’une centaine de personnes, maintenant c’est aux alentours de 65 personnes. Même si on pouvait rajouter ne serait-ce que cinq personnes, cela ferait une grande différence », raconte-t-il.

L’indépendance en question

Critiquée par les conservateurs, cette aide est vue par certains comme une atteinte à la liberté de la presse.

Le premier ministre manitobain, Brian Pallister, si dit inquiet des effets d’une telle aide.

« Je ne critique pas le choix du gouvernement à court terme, mais je suis inquiet des effets à long terme. Cela pourrait nuire à la perception qu’a le public des médias en matière d’indépendance et d’objectivité », avance-t-il.

« Je pense que toutes les entreprises doivent prendre des décisions difficiles pour évoluer, y compris les médias. Le gouvernement ne devrait pas interférer dans le choix des médias vis-à-vis de leur façon d’offrir leurs services au Canada et n’importe où ailleurs », ajoute Brian Pallister.

Un argumentaire que réfute Bob Cox.

Il affirme que les journaux sont les derniers à bénéficier de subventions déjà offertes depuis longtemps à d’autres types de médias.

« Le gouvernement a déjà une aide pour les périodiques avec près de 75 millions de dollars par an, principalement pour des magazines. Il finance les médias depuis longtemps et je ne pense pas que ça a entamé leur indépendance ni que ce sera le cas maintenant », argumente-t-il.

Des avancées utiles pour certains

Parmi les autres aides annoncées par le gouvernement du fédéral, le crédit d’impôt sur les abonnements et celui sur les dons reçoivent un accueil plus mitigé.

« L’aide à l'abonnement, ça peut aider certaines personnes, reconnaît Marc Marion. Dans le cas de La Liberté, je ne crois pas qu’un crédit d’impôt de 15 % fera une grande différence. On vit dans une époque où les gens s’attendent à recevoir les nouvelles gratuitement. Je pense que les gens qui ne s'abonnent pas aujourd’hui ne vont pas pour autant s’abonner avec cette aide. »

Marie-France Kenny voit de son côté un intérêt dans le crédit d’impôt sur les dons faits à des organismes à but non lucratif.

« À l’heure actuelle, on travaille avec la fondation [fransaskoise], sauf que ça nous permet de retirer les intérêts seulement. [Les crédits d'impôt sur les dons] seraient intéressants pour nous », explique-t-elle.

Pour autant, le plan d’aide du fédéral n’en est qu’à la phase de l’annonce, et les détails de l’application concrète restent encore à définir.

À écouter : Appui du fédéral pour les médias

« Il va y avoir un comité qui va être mis sur pied pour finaliser les détails, qui sont loin d’être insignifiants, précise Colette Brin. Il faut décider quels sont les médias qui vont en bénéficier, y compris les nouveaux médias en ligne. »

« Il est certain qu’il va falloir choisir des priorités qui vont faire des malheureux », conclut-elle.

Avec des informations de Radio-Canada Saskatchewan