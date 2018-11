Un peu plus d’une trentaine de parcs provinciaux en Alberta sont aussi reconnus comme aire protégée, ce qui leur assure un « haut niveau de préservation ».

Les militants du NPD avaient justement voté, lors du congrès du parti en octobre dernier, pour la création d’un parc protégé dans la région.

En plus de créer le parc provincial protégé de Bighorn, le plan propose la création de trois parcs provinciaux dans le même secteur, soit les parcs provinciaux de Rivière North Saskatchewan, de David Thompson et de Ya Ha Tinda.

Quatre aires de loisir provinciales seront également aménagées dans le secteur pour favoriser les sports en plein air et le tourisme. Le projet représente 400 000 hectares de nouvelles aires protégées dans la province.

Pour mettre en oeuvre ce plan, le gouvernement investira 40 millions de dollars sur 5 ans pour couvrir les frais d’opération du projet.

L’argent servira par ailleurs à la mise en place d’infrastructures pour les touristes, telles des terrains de camping et des aires de loisir, notamment pour les randonneurs, les pêcheurs et les cyclistes.

La province prévoit gérer ces espaces protégés en collaboration avec des groupes de bénévoles, les Premières Nations et les Métis de la région.