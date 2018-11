« La neige, il y en a, il y en a. On ne sait plus où la mettre, affirme le coordonnateur aux événements spéciaux du Rouge et Or, Sébastien Bélanger. Les stations de ski sont bien contentes, mais nous, on aurait aimé plus de chaleur. »

L’Université Laval est l’hôte du match de la Coupe Vanier pour une cinquième fois, mais c’est la première année que la météo joue les troubles fêtes.

On pellette chaque jour depuis la Coupe Dunsmore. Sébastien Bélanger, coordonnateur aux événements spéciaux du Rouge et Or

Toute la semaine, plusieurs employés du PEPS ont offert leur aide pour déblayer les sorties de secours, les bancs et le terrain.

Le stade Telus de l'Université Laval doit être déneigé en prévision de la Coupe Vanier. Photo : Radio-Canada/Eric Careau

« Les employés des activités sportives ont été généreux de leur temps. On a fait des corvées de deux à trois fois par semaine. On disait aux employés : "troque ton entraînement pour ta pelle". »

L’objectif est d’avoir un terrain vert quand les équipes embarqueront sur le terrain.

Le botté d’envoi du match de la coupe Vanier sera donné samedi sur le coup de 13 h.