Un texte de Fanny Bourel

We the Animals

Réalisé par Jeremiah Zagar, ce long-métrage racontant l’histoire de trois frères est comparé à Moonlight, qui a remporté l’Oscar du meilleur film en 2017. D’ailleurs, We the Animals a dominé les nominations aux Film Independent Spirit Awards, qui seront remis en février prochain. Ces prix, qui récompensent le cinéma indépendant américain, préfigurent souvent les résultats aux Oscars.

We the Animals est adapté du roman éponyme de Justin Torres, traduit par Vie animale en français. Le romancier américain sera présent au festival Image+Nation pour participer à The Violet Hour, une soirée de lecture de textes qui se tiendra le 27 novembre. Il répondra également aux questions des spectateurs lors de la projection du film We the Animals, qui aura lieu le lendemain.

➤ Le 27 novembre à 19 h et le 28 novembre à 19 h

Début du graphique (passez à la fin) Fin du graphique (passez au début)

Un couteau dans le coeur

Présenté en clôture du festival, ce thriller français met en vedette Vanessa Paradis dans le rôle d’une femme lesbienne productrice de pornos gays à la fin des années 1970. Réalisé par Yann Gonzalez, il faisait partie de la sélection du dernier Festival de Cannes.

➤ Le 2 décembre à 19 h 30

Début du graphique (passez à la fin) Fin du graphique (passez au début)

Sidney & Friends

Le 31e festival image+nation propose également de découvrir des documentaires, dont Sidney & Friends. Ce film du cinéaste britannique Tristan Aitchison suit le parcours d’un groupe d’amis intersexués et transgenres au Kenya. Tourné pendant quatre ans, pratiquement sans budget, on y dépeint les discriminations vécues par les personnes transgenres en Afrique.

➤ Le 25 novembre à 15 h

Début du graphique (passez à la fin) Fin du graphique (passez au début)

The Happy Prince

Écrit, réalisé et joué par l’acteur anglais Rupert Everett, The Happy Prince retrace la fin de la vie de l’écrivain et dandy Oscar Wilde, qui a terminé ses jours ruiné à Paris, après avoir avoir été emprisonné à Londres en raison de son homosexualité. Ce film signe le premier passage derrière la caméra de Rupert Everett, qui incarne Oscar Wilde, aux côtés de Colin Firth et d’Emily Watson.

➤ Le 1er Décembre à 21 h

Début du graphique (passez à la fin) Fin du graphique (passez au début)

Marvin ou la belle éducation

Récipiendaire du Queer Lion, qui est décerné chaque année lors de la Mostra de Venise, ce film français de la réalisatrice Anne Fontaine raconte l’enfance et le début de la vie d’adulte de Marvin Bijou, qui grandit dans une famille pauvre, auprès d’un père alcoolique. Jugé trop efféminé, il est rejeté à l’école. Trouvant dans le théâtre un moyen de sortir de ce milieu violent, il part à Paris où sa carrière théâtrale l’amène à rencontrer notamment Isabelle Huppert.

➤ Le 26 novembre à 19 h