Avec les informations de Thomas Deshaies

Le complexe récréatif Jacques-Massé nécessiterait des travaux majeurs et onéreux, ce qui a convaincu les élus d'opter pour la construction d'un nouveau bâtiment, explique le maire Stéphan Lavoie. La salle de bain n'est pas conforme, l'entrée n'est pas conforme, il y a beaucoup de choses à mettre à jour. La salle a une capacité de 88 personnes, mais on a besoin de plus , précise-t-il.

Un comité citoyen a donc été mis sur pied au cours de l'été afin de se pencher sur le projet, qui a été présenté jeudi soir aux citoyens. Selon le maire, l'accueil a été favorable, alors que plus de 60 personnes s'étaient déplacées pour l'occasion. Ils nous ont dit qu'on pouvait passer à la phase 2, soit d'aller vérifier si on peut avoir du financement , indique-t-il.

Le projet est susceptible d'obtenir des aides financières importantes du gouvernement, selon M. Lavoie. Agnico Eagle aurait déjà promis une contribution financière de 250 000 $.