Ce sera le dernier album inédit du chanteur. Selon la veuve du chanteur, Chloé Mons, le matériel restant ne justifie pas un autre album. « Des morceaux comme sur En amont, totalement inédit, et surtout une série de morceaux qui fait un album entier, il n’y en aura plus. C’est vraiment le dernier », explique-t-elle en entrevue avec Catherine Richer, de l’émission Le 15-18.

Toutefois, un autre album est prévu en mars prochain pour souligner le dixième anniversaire de la mort de Bashung, survenue le 14 mars 2009 après qu'il a lutté contre le cancer du poumon. Il s’agit d’un album intégral qui inclura aussi quelques chansons inédites. « Il y aura de petites surprises », dit Chloé Mons.

Une attente de 10 ans pour les admirateurs

Pourquoi avoir attendu aussi longtemps après sa mort pour sortir cet album? « Il fallait d’abord faire le deuil, ce qui prend du temps, puis rassembler ses forces et son courage pour plonger dans les archives. Ça m’a aussi pris du temps pour l'écouter, car je ne réservais qu’une seule journée par semaine pour le faire, sinon c’était trop d’émotions. Ensuite, il a fallu convaincre les gens pour leur dire que ça valait la peine. Ce n’est pas mal que ça sorte maintenant, car on l’attend vraiment, et ça correspond à un anniversaire », raconte Chloé Mons.

Chloé Mons lors d'une manifestation le 15 novembre 2013 Photo : AFP/Getty Images/FRED DUFOUR

« Je connaissais ces morceaux depuis Bleu pétrole [sorti en 2008], car j’ai vécu cet album de l’intérieur. Je connaissais leur histoire et je savais pourquoi ils avaient été mis de côté. Quand Alain est parti, je les avais en tête; je savais qu’il y avait de quoi faire un album posthume », explique Chloé Mons, qui a vécu 12 ans avec Bashung.

Retrouver la radicalité de Bashung

La réalisation de cet album a été confiée à Édith Fambuena, qui avait déjà travaillé avec Alain Bashung sur l’album Fantaisie militaire. « Au début, elle a refusé, et finalement, quand elle a entendu les titres, elle a compris qu’il y avait quelque chose d’évident. On s’est donc mis à correspondre et on était sur la même longueur d’onde. »

Les admirateurs de Bashung sont restés très fidèles à l’artiste. Chloé Mons a-t-elle peur de leurs réactions devant cet album? Pas du tout : elle est convaincue qu'il est à la hauteur des attentes.

Cet album renoue avec une vraie radicalité qu’avait Alain, qu’il avait peut-être un peu perdue sur Bleu pétrole car il était fatigué [à ce moment-là]. Ce disque est à la fois rugueux et sensuel, comme il l'était.[…] J’en suis très fière. Je sais qu’il est heureux de ça. C’est de la mémoire, et les artistes qu’on aime ne doivent jamais mourir et pour ça; il faut les écouter. Chloé Mons

Des projets pour rendre hommage à Alain Bashung

Cette dernière souligne que le chanteur a laissé beaucoup de matériel en héritage. « Il y a beaucoup de "bonus", des versions alternatives de chansons que l’on connaît déjà, des choses étranges, des anecdotes, des curiosités », confie-t-elle.

Alain Bashung lors des Victoires de la Musique, le 28 février 2009, quelques jours avant sa mort Photo : Getty Images/Pascal Le Segretain

L’un de ses projets consiste à ressortir les anciens albums qu’Alain Bashung a faits sous d’autres noms. « Il a eu une période yé-yé. J’aime aussi beaucoup ses improvisations, qui sont du blues. Ce sont des choses très particulières, mais j’aimerais bien que ça sorte », explique-t-elle.

Elle espère aussi qu’un documentaire sera produit sur la vie d’Alain Bashung. « On en parle. J’aimerais bien... On va voir », conclut-elle.