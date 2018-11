Il est 11 h, c'est la journée du Vendredi fou. Pourtant, aucun client n'est à la recherche d'une aubaine dans le commerce de Paul Frenette à Bathurst, qui se spécialise dans la photo et l'encadrement.

Le propriétaire de Golden Image Center reconnaît que les habitudes des consommateurs ont bien changé : Avant, si tu avais besoin de fleurs, tu allais chez le fleuriste et si tu avais besoin de médicaments tu allais à la pharmacie.

Les consommateurs trouvent tout ce qu'ils recherchent sous un même toit, dans les magasins à grande surface, ce qui fait mal à une entreprise comme la sienne.

Le Vendredi fou incite les gens à magasiner en ligne plutôt que dans les commerces, comme c'est le cas à Bathurst au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

Fermer ses portes après 29 ans de services

Une autre réalité lui fait mal au point de devoir fermer son commerce à la fin décembre : les achats en ligne.

Chaque jour, il y a beaucoup de clients qui entrent pour demander des conseils, demander quelle est la meilleure caméra à acheter et après ils disent qu’ils vont faire des recherches et revenir, mais on ne les revoit jamais.

Tu ne peux pas blâmer le monde, c'est très confortable de s'asseoir avec un café ou avec un verre de vin et magasiner. Paul Frenette, propriétaire du commerce Golden Image Center

Une tendance qui divise les consommateurs

Cette tendance à la hausse est confirmée par les consommateurs eux-mêmes. Pour moi, c’est moitié-moitié. Je vais vérifier les prix en ligne, puis ensuite je vais au magasin et là je décide où j’achète quoi , explique Jessica Girouard, une résidente de Bathurst.

Jessica Girouard, une résidente de Bathurst. Photo : Radio-Canada

Pour sa part, Isabelle Martin, une autre résidente, croit que le magasinage en ligne favorise beaucoup les consommateurs en région comme elle : Pour les jouets, par exemple, il y a seulement le Walmart ici, donc on manque de choix.

Je trouve ça dommage, parce que j’ai l’impression qu’on va être contrôlé par les achats en ligne et que ça va faire perdre beaucoup d'emplois , estime de son côté, Aline Long Roberge, superviseure au magasin Hangar-29.

Aline Long Roberge, superviseure au magasin Hangar-29 à Bathurst. Photo : Radio-Canada

Toutefois, il y a encore des consommateurs qui vont à contre-courant. J’aime mieux voir les produits, les toucher, les comparer et pour moi c’est aussi important d’encourager les entreprises locales , explique Hélène Bernatchez.

Pendant ce temps, Paul Frenette, redoute déjà le moment où il fermera la porte de son commerce pour la dernière fois, 29 ans après son ouverture.

C’est surtout difficile pour mon personnel, j’avais des employés exceptionnels , conclut-il.

Avec les informations de François Vigneault