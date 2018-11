Les consommateurs qui vont se procurer une nouvelle ligne téléphonique à compter de samedi pourraient se voir attribuer un numéro commençant par l'indicatif 367.

L'Alliance des télécommunicateurs assure que le nouvel indicatif sera bel et bien valide à compter du 24 novembre, mais que les impacts sur les consommateurs seront limités.

La seule chose, c'est pour les entreprises qui ont des systèmes de facturation notamment ou des systèmes de rappels automatiques. Elles doivent s'assurer qu'elles vont programmer dans leur système l'indicatif 367 comme un indicatif valide , indique Lucie Papineau-Pugliese, porte-parole de l'Alliance.

L'Alliance des télécommunicateurs a été formée par les principaux fournisseurs de services de télécommunications au Canada pour informer la population lors de l'introduction de nouveaux indicatifs.

Un long processus

L'ajout d'un nouvel indicatif régional ne se fait pas du jour au lendemain. Il se déroule sur plusieurs mois, voire même des années.

Dans ce cas-ci, la demande a été officiellement placée par l'Administrateur de la numérotation canadienne (ANC), en avril 2016, auprès du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC). Une demande qualifiée d'urgente par l'ANC qui soulignait que « les indicatifs régionaux 418 et 581 desservant l’Est-du-Québec devraient être épuisés d’ici mars 2019 ».

Publication d'avis, formation d'un comité, production d'un rapport, plusieurs étapes ont été franchies avant d'en arriver à la décision favorable du CRTC en février 2017.

Carte des indicatifs régionaux au Canada Photo : Alliance des télécommunicateurs

7 millions de numéros

Un nouvel indicatif représente plus de 7 millions de nouveaux numéros de téléphone mis à la disposition des fournisseurs de services.

L'augmentation du nombre de fournisseurs est d'ailleurs l'une des raisons qui forcent l'introduction d'un nouvel indicatif. Il y a de plus en plus de fournisseurs de services téléphoniques et chaque fournisseur a besoin de sa banque de données de téléphone , explique Lucie Papineau-Pugliese.

La multiplication des appareils est aussi responsable du besoin d'un nouvel indicatif. Quand on parle du début de la téléphonie, c'était même pas un appareil par famille, maintenant c'est plusieurs numéros dans une seule famille. Les gens ont des numéros à la maison, des téléphones fixes, des téléphones cellulaires, téléphone au bureau, les enfants ont aussi le leur.

Le choix du 367

Les possibilités d'indicatifs sont limitées, explique Mme Papineau-Pugliese.

On partage d'une part la banque avec l'Amérique du Nord donc les États-Unis également.

Plusieurs critères doivent être respectés quand vient le temps d'attribuer un indicatif à une région. Par exemple, il ne doit pas y avoir de risque de confusion. On n’ajouterait pas l'indicatif 582 parce que c'est trop ressemblant avec le 581 puis il pourrait y avoir des erreurs de composition plus fréquentes.

On prend aussi en considération les indicatifs de centrale, c'est-à-dire les 3 premiers numéros suivant l'indicatif régional. Ils ne devraient jamais être identiques à l'indicatif régional, souligne la porte-parole de l'Alliance des télécommunicateurs.