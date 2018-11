Un texte de Benoît Ferradini, de La semaine verte

C’est jour de vendanges au vignoble St. Hubertus & Oak Bay Estate, à 10 kilomètres au sud de Kelowna. Sur son tracteur, le copropriétaire Leo Gebert s’apprête à récolter du chasselas, un raisin blanc. Nous sommes en octobre, au petit matin. Le temps est frais et ensoleillé.

Récolte du raisin au vignoble St. Hubertus Photo : Radio-Canada/Benoît Ferradini

Tout un contraste avec le mois d’août dans l’Okanagan : la province était aux prises avec 2000 incendies, et un épais nuage de fumée limitait la visibilité à 1 kilomètre. Pour Andy Gebert, le copropriétaire du vignoble St. Hubertus, c’est une réalité qu’il faut accepter : « On s’y habitue… Chaque année, on aura malheureusement des incendies pendant l’été », dit-il.

Pour les vignerons de l’Okanagan, la fumée n’est pas seulement mauvaise pour le tourisme. Elle peut aussi, dans certaines circonstances, affecter le goût du vin, si elle contamine les raisins. Ces dernières années, Leo Gebert n’a pas remarqué de changements dans ses millésimes, mais il sait aussi que l’impact de la fumée est complètement imprévisible.

On manque de données. Est-ce que ça va gâcher le vin dans 2-3 ans, ou est-ce que ça l’améliore? On ne le sait toujours pas. On sait juste que si c’est trop fumé, le vin est fini. Leo Gebert, copropriétaire du vignoble St. Hubertus

La Colombie-Britannique a connu en 2018 sa pire saison au chapitre des feux de forêt. Photo : La Presse canadienne/DARRYL DYCK

C’est pour cela que St. Hubertus a accepté depuis trois ans d’accueillir chaque été des chercheurs de l’Université de la Colombie-Britannique.

Ces chercheurs, sous la direction de Matthew Noestheden, étudient les raisins qui ont été en contact avec de la fumée des feux de forêt, et les changements moléculaires que cela provoque. Ils ont notamment isolé les phénols volatiles, qui sont responsables du goût fumé dans les aliments, comme le saumon ou le whisky. Ces molécules qui sont contenues dans le bois se retrouvent dans la fumée, et peuvent se déposer sur les vignes et les raisins.

Dans les vignes de St. Hubertus, Matthew Noestheden tient une grappe de Cabernet franc dans sa main et explique comment les molécules pénètrent dans le raisin : « L’extérieur de la peau est recouvert d’une couche grasse et cireuse, qu’on appelle la cuticule. Et c’est elle qui absorbe les molécules dans la fumée. C’est la peau qui pose problème dans la contamination par la fumée. »

Pendant l’été, son équipe a reconstitué les conditions de l’enfumage du raisin. « On a construit ici des tentes autour de la vigne, pour contrôler la fumée qu’on y a introduite. Et on a comparé avec les vignes qui n’avaient pas été enfumées », raconte Matthew Noestheden.

Les chercheurs ont installé des tentes autour des vignes pour recréer les conditions d'enfumage du raisin. Photo : Matthew Noestheden/UBC

De retour dans leur laboratoire, les scientifiques ont broyé les raisins afin de pouvoir en extraire les molécules qui seraient transmises par la fumée. Grâce à un appareillage complexe, chaque molécule peut être isolée et quantifiée.

On cherche à détailler la réaction chimique qui se déroule dans le raisin après l’exposition à la fumée. Notre objectif, c’est de pouvoir dire aux vineries si une récolte va avoir un goût fumé après la fermentation. Matthew Noestheden, docteur en chimie à l'Université de la C.-B.

Matthew Noestheden analyse le raisin broyé en laboratoire Photo : Radio-Canada/Benoît Ferradini

L’objectif des chercheurs, c’est de rendre disponible aux vignerons un test qui leur permettrait, grâce à l’analyse d’un raisin avant les vendanges, de savoir si le vin qui en sera tiré peut développer un goût fumé. C’est un test qui serait également utile pour les compagnies d’assurance : en effet, si la vigne a été affectée par la fumée, les viticulteurs peuvent déposer une demande d’indemnisation. Mais ils doivent à ce moment-là fournir des preuves des dommages subis.

Pour l’instant, selon Matthew Noestheden, certains producteurs de vin de l’Okanagan doivent détruire leurs récoltes. D’autres peuvent mélanger les raisins touchés à des raisins intacts pour faire disparaître le goût fumé. Enfin, le vin produit avec des raisins affectés par la fumée peut être vieilli en barriques de chêne. Le goût fumé serait alors masqué par le goût du bois.

Développer les vins fumés

Une autre option peut être de commercialiser le vin fumé tel quel. Au moins deux vineries de la vallée de l’Okanagan proposent de tels produits. Un Cabernet franc appelé « Fumé Franc », produit dans le sud de la vallée de l’Okanagan, est vendu à 43,95 $ dans un magasin d’alcool privé de Vancouver.

Une bouteille de « Fumé Franc » de l'Okanagan Photo : Radio-Canada/Benoît Ferradini

Selon l’expert de l’industrie vinicole britanno-colombienne Bruno Gervès, de plus en plus de vins de ce type vont se retrouver sur le marché : « Il y a quelques tentatives de certains vignobles de tenter de rentrer dans la logique d’un vin qui aurait voulu être fumé pour arriver à vendre. Est-ce que ça aura un impact sur l’image globale du vignoble, les récoltes futures, de créer cette image? Après, c’est un choix marketing du vigneron. »

Selon le météorologue Matthew MacDonald, d’Environnement Canada, les vignes de la vallée de l’Okanagan vont être exposées à davantage de fumée dans les prochaines années : « Si on regarde au cours des 60 dernières années, les pires années enfumées, les "top 5" si on veut, se sont produites dans les 10 dernières années. Donc, c’est sûr qu’on a une tendance très évidente, très visible vers des étés qui seront de plus en plus enfumés. »

Une tendance qui est confirmée par le chercheur Matthew Noestheden :

Si on observe les modèles de changement climatique, les feux de forêt dans toutes les régions du monde où on fait pousser du raisin vont augmenter en fréquence et en intensité. Ce problème de goût fumé va devenir inquiétant pour les vineries. Matthew Noestheden, docteur en chimie à l'Université de la C.-B.

Les chercheurs de l’Université de la Colombie-Britannique vont continuer à développer des méthodes pour pouvoir mieux prédire si le goût du vin sera altéré après l’exposition du raisin à la fumée. Mais c’est un projet complexe, qui comporte encore beaucoup d’inconnues. En attendant, les scientifiques tentent également d’aider les vignerons à mieux se protéger, en cherchant des techniques de vaporisation des raisins, afin de les rendre plus imperméables à la fumée.