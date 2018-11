La Coalition avenir Québec a tenu à négocier certains détails avec le diffuseur, soit la Télé du Haut-du-Lac, avant de confirmer la présence de sa candidate Nancy Guillemette.

Le candidat péquiste Thomas Gaudreault dénonce cette méthode. Rappelons que lors de l’élection provinciale, la candidate caquiste Denise Trudel avait refusé de prendre part à un débat.

« Ce n’est pas à la CAQ de décider comment ça va se passer et quelles questions seront posées, croit Thomas Gaudreault. C’est un débat organisé par les médias locaux et nous devons nous plier à leurs exigences et offrir nos idées aux électeurs. »

En plus de Thomas Gaudreault et Nancy Guillemette, Luc-Antoine Cauchon de Québec solidaire, Alex Tyrrell du Parti vert du Québec et Carl Lamontagne du Parti conservateur du Québec feront partie du débat.

La présence de William Laroche du Parti libéral du Québec devrait être confirmée sous peu.

L'évènement se tiendra à la salle du conseil de la Ville de Dolbeau-Mistassini.