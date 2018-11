Treize ministères et services publics tels que la NASA ont contribué à la rédaction de ce document commandé par le Congrès, dont les conclusions vont à l'encontre des choix énergétiques de l'administration Trump.

« Avec la croissance continue des émissions (de gaz à effet de serre) qui atteignent des niveaux historiques, les pertes annuelles dans certains secteurs économiques devraient atteindre des centaines de milliards de dollars d'ici la fin du siècle, soit davantage que le produit intérieur brut (PIB) actuel de nombreux États américains », écrivent ses auteurs.

Les conséquences du réchauffement, poursuivent-ils, affecteraient en premier lieu les plus démunis et aurait de graves conséquences sanitaires ainsi que pour les infrastructures. Il limiterait en outre les quantités d'eau disponibles, modifierait le tracé des côtes et augmenterait les coûts de production dans des secteurs tels que l'agriculture ou la production d'énergie.

« Les risques futurs liés au changement climatique dépendent principalement des décisions prises aujourd’hui », peut-on lire dans ce deuxième volume de la quatrième évaluation nationale du climat. Il complète une étude publiée l'année dernière, selon laquelle les activités humaines sont la cause principale du réchauffement.

« Ici et maintenant »

Selon Lindsay Walters, porte-parole de la Maison-Blanche, ce rapport est « largement fondé sur le scénario le plus extrême, qui contredit les tendances établies de longue date en supposant que (...) la technologie et l'innovation seront limitées, et que la population augmentera rapidement ».

La prochaine mise à jour de l'évaluation nationale du climat, a-t-elle poursuivi, « nous offrira la possibilité de mettre en place un processus plus transparent et fondé sur des données comprenant des informations plus complètes en ce qui concerne les scénarios et les conséquences potentielles. »

Donald Trump, qui conteste ces conclusions, a dénoncé l'année dernière l'Accord de Paris sur le climat qu'il juge contraire aux intérêts économiques des États-Unis.

« Ce rapport montre clairement que le changement climatique n'est pas un problème lointain. Il se produit actuellement dans toutes les régions du pays », a commenté Brenda Ekwurzel, directrice des recherches sur le climat à l'Union of Concerned Scientists, qui a participé à sa rédaction.

« Tandis que le président Trump continue à ignorer la menace du changement climatique, sa propre administration tire la sonnette d'alarme », a par ailleurs commenté Abigail Dillen, présidente du mouvement écologiste Earthjustice. « Ce rapport souligne ce que nous constatons déjà: le changement climatique est réel, il se produit ici et maintenant. »