Un texte de Maud Cucchi

Experts et conférenciers de la francophonie se pencheront sur les sujets-clés du Rapport annuel 2017-2018 du Commissariat publié cet été. Celui-ci anticipe un déclin de la densité franco-ontarienne dans la prochaine décennie. Le rapport recommandait au gouvernement de se doter d’un plan d’action sur le développement des communautés francophones et la promotion du français en Ontario.

Les sujets que nous avons prévu de traiter lors de ce Symposium sont plus que jamais d’actualité , a écrit le commissaire François Boileau pour confirmer le maintien de l’événement suite à l’annonce de l’abolition de son service le 15 novembre.