Un reportage de Tanya Neveu

Seule devant la caméra, Chloé Beaulé-Poitras s'adresse à des centaines de téléspectateurs qui attentent qu'elle prononce le prochain numéro, le numéro gagnant.

Grosso modo, je dirais que ça peut aller entre 250 et 400 cartes par semaine qui sont vendues pour le bingo , confie-t-elle.

Le bingo télévisé de TV-Témis est une tradition qui remonte à une vingtaine d'années. Photo : Radio-Canada/Tanya Neveu

Le télé bingo, c'est une des activités de financement de TV Témis. Elle rapporte annuellement à l'organisme 17 % de son budget net, soit 40 000 $.

Tu sais, quand on parle de 40 000 $, c'est le salaire d'un employé et demi qui est financé par le bingo , se réjouit Chloé Beaulé-Poitras

Une sortie de filles

Sylvie Rannou et ses amies se réunissent tous les mercredis depuis quelques années pour le télé-bingo.

Le télé-bingo est une occasion pour ces amies de se réunir en encourageant la télévision communautaire locale. Photo : Radio-Canada/Tanya Neveu

Elles en profitent pour s'offrir un bon souper et échanger entre elles.

Le but premier c'était d'aider la télévision communautaire, vraiment. On n'est pas des adeptes et des fans finies de bingo. C'était parce que c'était dans notre village et on voulait aider. On a joint l'utile à l'agréable , raconte-t-elle.

C'est surtout l'aspect social qui les intéresse, même si elles aimeraient gagner un peu plus souvent.

C'est assez moyen. C'est là qu'on dit qu'on encourage, parce que c'est assez moyen. On n'a pas rentré dans notre argent. À date, je suis la grande gagnante de 50 $ puis on était quatre , dit-elle en riant.

Sylvie Rannou et ses amies se réunissent chaque semaine pour jouer au bingo. Photo : Radio-Canada/Tanya Neveu

Plus de 25 télévisions communautaires offrent le bingo télévisé à travers le Québec.

TV Témis a remis en prix plus de 915 000 $ à ce jour.

Elle espère atteindre le million pour souligner les 25 ans de sa création.