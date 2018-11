Selon les échéanciers contenus dans l'appel d'offres initial, la structure aurait dû être livrée au plus tard le 15 novembre. Plus précisément, il s'agit du viaduc qui enjambe l'autoroute 20, le chemin de fer du CN et le ruisseau Terrebonne.

« Il y a un peu de retard dans les travaux de l'échangeur 305, la météo figure dans parmi les causes de ce retard-là », admet Émilie Lord, porte-parole au ministère des Transports.

« L'ouverture ne sera donc pas effective, mais la circulation devrait se faire sur la nouvelle structure au courant de juin 2019 », poursuit-elle.

Une fois le nouveau viaduc opérationnel, l'ancien sera détruit et les travaux se poursuivront pour élargir la structure à quatre voies.

La route Lagueux sera élargie sur environ 1,5 km. Photo : Ministère des Transports du Québec

Le ministère a préféré maintenir la circulation sur la structure actuelle plutôt que de faire les travaux dans des conditions plutôt défavorables. Émilie Lord, ministère des Transports du Québec

Ce viaduc fait partie du chantier plus vaste de l'élargissement de la route Lagueux sur 1,5 km. Le Ministère affirme que malgré le retard occasionné par la météo cette année, l'ensemble du projet devrait être livré en 2020 comme prévu.