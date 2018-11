Un texte de Fanny Samson

La dentiste Julie Lessard, qui exerce le métier depuis une dizaine d'années à Québec, constate que les dents de ses patients sont de plus en plus blanches.

« On a des nouveaux guides de couleurs [...], des couleurs qu'avant on trouvait tellement blanches et maintenant, c'est quasiment jaune, parce que les blanchiments sont de plus en plus utilisés », souligne-t-elle.

Toutefois, les dentistes ne sont pas les seules à offrir ce traitement à base de peroxyde. Selon Santé Canada, l’agent de blanchiment est considéré comme un produit cosmétique.

La dentiste Julie Lessard Photo : Radio-Canada

On est dans une ère d'esthétique dans tous les domaines. Julie Lessard, dentiste

Après avoir suivi une formation d'une journée, il est possible de prodiguer un blanchiment dentaire. Une situation que déplore le président de l'Ordre des dentistes du Québec, Barry Dolman.

« Ça peut être un coiffeur, un garagiste, n'importe quelle personne peut le faire », lance-t-il.

Si un blanchiment chez le dentiste peut coûter jusqu’à 600 $, ceux offerts par des esthéticiennes peuvent être deux fois moins chers.

Des formations populaires

Le centre d’esthétique La Station Beauté, à Québec, offre la formation depuis février. La propriétaire Christine Faucher, qui est aussi assistante dentaire de formation, enregistre une dizaine d’inscriptions par mois.

À La Station Beauté, le client doit remplir un formulaire avant de recevoir un blanchiment dentaire. Photo : Radio-Canada/Fanny Samson

« [Elles ne] sont pas esthéticiennes, elles peuvent être massothérapeutes. Elles peuvent offrir un service d'extension de cils et elles vont compléter avec le blanchiment dentaire », explique-t-elle.

Mme Faucher souligne que le peroxyde utilisé est réglementé par Santé Canada. Elle soutient qu’elle refuse un blanchiment à un client qui n’a pas été chez le dentiste récemment ou s’il semble y avoir des anomalies.

Possibles risques

Les professionnels de la santé bucco-dentaire soulèvent plusieurs inquiétudes, puisque le peroxyde peut être dangereux si les muqueuses ne sont pas bien protégées.

« Si tu as une carie, une fissure dans ta dent, ou un déchaussement de gencive, ce sont des choses qui peuvent être vraiment dommageables pour la dent. Si le peroxyde rentre dans la carie, ça va être hyper douloureux. C'est vraiment un traitement qui est invasif contrairement à ce qu'on peut penser », dit la dentiste Julie Lessard.

Marie-Pier Lambert, qui sensibilise le public à la santé buccale sur son blogue Brossez-vous les dents comme une hygiéniste a constaté que plusieurs collègues s'inquiètent de voir de plus en plus de blanchiments exécutés par des non-professionnels.

« Ce qu'on voit, c'est des trucs tout à fait farfelus, des blanchiments qui contiendraient des particules d'or, ou des choses comme ça. On sait très bien que la seule chose qui peut faire blanchir les dents, c'est du peroxyde », souligne-t-elle.

Capture d'écran d'une publication partagée sur un groupe Facebook formé d'hygiénistes dentaires. Photo : Facebook

Pour mieux protéger le public, les ordres des dentistes et des hygiénistes dentaires discutent depuis des années avec l'Office des professions du Québec pour moderniser les lois encadrant leur pratique.

En 2016, une étudiante avait d’ailleurs subi des brûlures aux gencives et aux lèvres après avoir payé 60 $ pour un blanchiment dentaire.

Anna-Maria Harb a subi des brûlures aux lèvres et aux gencives lors d'un traitement de blanchiment des dents. Photo : Radio-Canada

« On ne cherche pas le monopole, c'est juste que nous, on veut que les patients soient bien informés et bien dirigés », ajoute la dentiste.

Un acte réservé

Les dentistes veulent faire du blanchiment un acte réservé aux professionnels de la santé bucco-dentaire.

« Ça devient vraiment problématique, et on voit ça même dans les autres pays, même en Europe, et tous les législateurs sont en train de réviser leurs législations, mais vous savez comme moi, changer la loi ça prend beaucoup de temps », déplore Barry Dolman.

Une hygiéniste dentaire de la Clinique dentaire du Quartier applique un produit pour protéger les muqueuses du peroxyde. Photo : Radio-Canada/Fanny Samson

La propriétaire de La Station Beauté, Christine Faucher, admet que comme n’importe quel produit, le blanchiment peut comporter des risques. Elle concède toutefois qu'il faut être vigilant, notamment contre les blanchiments à rabais.

Je considère que c'est un produit qui peut être utilisé sans risque, mais avec une formation. Christine Faucher, propriétaire de La Station Beauté

« Au lieu de se battre l'un et l'autre, je pense qu'on peut faire un beau travail d'équipe, mais peut-être qu'il serait important de mettre des règlements un peu plus sévères au niveau des écoles de formation », dit-elle.

Dans les prochains jours, la nouvelle ministre de la Justice, Sonia Lebel, doit d'ailleurs se pencher sur les actes professionnels des dentistes et des hygiénistes. Toutefois, la question du blanchiment dentaire n'est pas encore tranchée.