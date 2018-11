Un texte de Claudine Brulé

Le bureau du premier ministre ne publie pas son agenda au quotidien comme le faisaient les anciens premiers ministres Kathleen Wynne, Dalton McGuinty, Ernie Eves et Mike Harris avant lui.

Toutefois, une demande d'accès à l'information a permis de révéler l'absence d'entretien avec des leaders de la communauté franco-ontarienne.