Un texte de Marie-Pier Bouchard

Le retour en cour de Kègle et de Martel a été bref et contrairement à leur premier passage, le 12 octobre, la salle du palais de justice de Trois-Rivières était pratiquement vide.

Ils ont été emmenés séparément, à quelques minutes d’intervalle, et tous les deux sont apparus très calmes dans le box des accusés.

Une partie de la preuve a été transmise aux avocats des accusés dans le dossier du meurtre d’Ophélie Martin-Cyr, cette jeune femme de 19 ans retrouvée morte dans un champ de Yamachiche le 10 octobre.

Le procureur aux poursuites criminelles et pénales a aussi réclamé une ordonnance de non-communication entre les deux accusés et leurs avocats ne s’y sont pas opposés.