Ces cas portent à 22 le nombre de personnes contaminées au Canada, dont quatre en Ontario, 17 au Québec et une au Nouveau-Brunswick. Aucun décès n'a été rapporté.

Les gens touchés ont été malades à la fin du mois d'octobre et au début du mois de novembre. D'autres cas pourraient être déclarés, mais tout semble indiquer que ces délais sont causés par le temps entre la contamination et la déclaration.

L'agence a ajouté qu'il n'y a aucune preuve que d'autres régions du Canada ont été touchées.

On rapporte plus de 30 cas aux États-Unis.

La laitue romaine contaminée par E. coli O157 vient probablement de Californie, a déclaré vendredi le responsable de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis.

Cette conclusion est « basée sur les modèles de culture et de récolte », a tweeté le Dr Scott Gottlieb, commissaire de la FDA.

« L'objectif est maintenant de retirer du marché le produit qui risque d'être contaminé, puis de réapprovisionner le marché », a dit M. Gottlieb.

La nouvelle laitue romaine provenant de différentes régions de culture, dont la Floride et l'Arizona, sera bientôt récoltée. Nous travaillons avec les producteurs et les distributeurs sur l'étiquetage des produits, sur l'emplacement et la date de récolte et peut-être d'autres moyens d'informer les consommateurs que le produit est "post-purge". Le Dr Scott Gottlieb, commissaire de la FDA

Lacunes dans l'étiquetage

La FDA veut « aider les producteurs non touchés à reprendre la production » et permettre aux magasins américains de recommencer à vendre de la laitue romaine sûre, a-t-il dit, signalant l'impact de l'épidémie sur les fournisseurs et détaillants de laitue.

M. Gottlieb a également déclaré qu'il souhaitait rendre l'étiquetage plus précis pour retracer l'origine des aliments.

« L'étiquetage n'a pas facilité l'enquête sur la contamination des aliments », a déclaré à la CBC Matthew Wise, chef adjoint de la direction de l'intervention en cas d'éclosion aux Centres pour le contrôle et la prévention des maladies des États-Unis.

« L'une des choses que nous ne voyons pas sur les emballages est l'endroit où un produit vert feuillu a été cultivé , a dit M. Wise. Souvent, ces sacs sont répertoriés avec l'emplacement du siège social de l'entreprise ou quelque chose comme ça. »

Il a dit que cela rend « presque impossible » pour quelqu'un qui regarde un sac de laitue de savoir si, par exemple, il a été cultivé en Arizona, en Californie, en Floride ou au Texas.

Avec les informations de CBC