Sur son propre compte Instagram, la chanteuse américaine a présenté cette semaine la pièce de 1,83 m (6 pieds) sur canevas de bois de MissMe qu'elle a acquise.

Le regard de Madonna avait d'abord été attiré par une œuvre installée dans les rues de Lisbonne, au Portugal, alors qu'elle était à la recherche d'une maison dans la ville.

De fil en aiguille, l'artiste montréalaise a pu rencontrer la vedette américaine par un concours de circonstances, lors d'une séance de photos.

MissMe décrit elle-même sa série phare The Portrait of a Vandal comme des autoportraits nus et masqués qui « transmettent visuellement des émotions fortes, de colère et de ras-le-bol ».

Si elle a élu domicile à Montréal il y a 18 ans, MissMe voyage autant qu'elle le peut, et ces déplacements sont au cœur de son travail de création dans des environnements urbains.