Julie Errmann, la fondatrice et directrice générale de V.I.K. Academy, a eu l’idée de cette garderie en voyant son garçon parler avec un aîné croisé au hasard. Ils s’amusaient tellement ensemble que l’idée d’une garderie intergénérationnelle est née.

La garderie V.I.K. Academy a ouvert ses portes le 13 septembre. Située dans les locaux de la maison de retraite Tudor Manors, à Okotoks, elle permet aux enfants et aux aînés de se parler durant des activités planifiées ou simplement au passage.

La directrice de la maternelle V.I.K. Academy, Julie Errmann. Photo : Radio-Canada/Nelly Albérola

« La beauté de cohabiter, c’est que, quand on va prendre une marche dans la résidence ou vers la récréation, on a des moments où on s’arrête et on partage. Ce sont des interactions impromptues qui donnent beaucoup de valeur et de gaieté tous les jours », dit Julie Errmann.

Elle y voit « des avantages des deux côtés ».

Pour les personnes âgées, on veut briser l’isolement et la routine, mais les bénéfices vont plus loin, ça améliore la qualité de vie, les gens sont plus joyeux. Pour les petits, ça les valorise. Julie Errmann, directrice de la maternelle V.I.K. Academy

Selon elle, « les enfants ont besoin de temps en un à un et les personnes âgées sont intéressées à entendre leurs histoires » et le concept est apprécié des parents et des enfants, ainsi que des aînés.

L'aînée Kathleen Silvester est contente de voir des enfants de la garderie V.I.K. Academy tous les jours. Photo : Nelly Albérola

J’adore les avoir ici, c’est fantastique! Ça ajoute de la joie. Kathleen Silvester, résidente de Tudor Manors

« Ça ajoute de l’énergie, c’est certain! Cette vitalité manque souvent dans les centres comme le nôtre. Alors, de se mélanger lors d’activités spécifiques, c’est stimulant pour nos clients », explique pour sa part Mike Conroy, le président de la fondation Brenda Strafford, qui gère la maison de retraite.

Les locaux de la V.I.K Academy sont situés dans la maison de retraite Tudor Manors. Photo : Radio-Canada/Nelly Albérola

Julie Errman précise pour sa part que les aînés ont le choix de passer du temps avec les enfants ou non. « Jusqu’à maintenant, c’est bien reçu. Il y a plusieurs espaces de vie, donc ils choisissent d’interagir ou pas, selon ce qui fonctionne pour eux. »

Les parents, eux, semblent y trouver leur compte, puisque que, en plus des programmes de français et le volet intergénérationnel, l’établissement ouvre plus tôt que ses concurrents et le prix y est compétitif.

Beaucoup de parents ici ont l’impression d’avoir découvert une perle rare et d’avoir trouvé le tout inclus parfait pour nos enfants. Holly Penhalagan, mère

« C’est super, mon enfant de 3 ans connaît déjà plus de français que moi et en plus, il peut interagir avec des personnes âgées qui lui donnent du temps. [...] Quand on les croise dans les couloirs, ils se parlent, ils s’envoient la main, c’est un bel environnement », affirme-t-elle.

La maternelle accueille déjà 80 enfants et il y a une liste d’attente.

Avec les informations de Nelly Albérola