Un texte de Frédéric Pepin

L'illustrateur franco-ontarien, Marc Keelan-Bishop, est derrière l'image, une oeuvre qui sert depuis, à mobiliser les troupes. Pour l'artiste du comté de Prince-Edward, c’était la façon la plus naturelle de s’exprimer pour faire entendre son mécontentement.

J’étais fâché et blessé et je voulais réconforter les gens pour leur dire qu’on a déjà vécu pire. Le poing en l’air, c’est ce qu’on fait naturellement pour dire non. Marc Keelan-Bishop, illustrateur franco-ontarien

Depuis le jeudi 15 novembre, son illustration a été partagée et utilisée plusieurs milliers de fois.

L'illustrateur Marc Keelan-Bishop dans son studio du comté de Prince-Edward. Photo : Radio-Canada/Frédéric Pepin

Je suis rendu au point où je trouve que l’université franco-ontarienne et le Commissariat sont moins importants que l’énergie qui a été créée dans la communauté depuis jeudi , explique Marc Keelan-Bishop. Oui, j’aimerais ravoir l’Université et le Commissariat, mais maintenant il y a tellement plus qu’on pourrait avoir .

L’illustrateur n’a pas fini de contribuer au mouvement. Sa dernière création a été imprimée sur des chandails et les profits des ventes seront versés à l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario (AFO) pour son fond de mobilisation.