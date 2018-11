Les infirmières doivent fournir des soins aux détenus « 365 jours par an », affirme le ministère.

Ce changement fait suite à la recommandation du jury d'enquête selon laquelle davantage d'infirmières devraient être ajoutées à la liste du personnel de Kilburn Hall, où un détenu de 17 ans est décédé d'une surdose de méthamphétamine en juillet 2015.

Des infirmières de la prison pour jeunes travaillent désormais trois heures par jour les samedis, les dimanches et les jours fériés, indique une lettre du ministère adressée au Bureau du coroner de la Saskatchewan.

En 2017, un jury de l’enquête du coroner avait formulé des recommandations sur la manière de prévenir des décès similaires. L'augmentation du nombre d'infirmières sur place pendant les heures de réveil, de 7 h à 23 h, sept jours sur sept, était l'une d'entre elles.

Le jury a également demandé au ministère d'installer des scanners d'imagerie corporelle dans l'établissement, après avoir entendu que l'adolescent avait probablement introduit de la méthamphétamine dans l'établissement.

Le ministère a affirmé qu'une demande de proposition devait être publiée en septembre dernier pour planifier l'installation de tels scanners pour les détenus.

Un plan d'intervention d'urgence

En réponse à une recommandation préconisant de développer un « plan d'intervention en cas d'urgence », le ministère a déclaré qu'il avait mis au point un plan d'urgence médicale dans la prison.

Le ministère n'a toutefois pas accepté l'une des recommandations les plus radicales du jury à savoir de réclamer que tous les membres du personnel de la prison pour jeunes, et non seulement le personnel médical, soient mieux formés pour vérifier les signes vitaux des détenus.

« C’est une fonction qui incombe à des professionnels de la santé qualifiés et qui nécessite une formation spécifique en matière de soins de santé que le ministère a décidé de ne pas ajouter aux tâches principales qui incombent aux travailleurs de jeunesse en milieu carcéral », a écrit le ministère.

Au cours de l'enquête du coroner, deux superviseurs ont déclaré qu'ils ne pensaient pas que l'adolescent avait fait une surdose. C'est pourquoi ils n'ont pas appelé une ambulance avant que le jeune soit sans connaissance sur le sol de sa cellule.

En revanche, des membres du personnel ont témoigné que l'adolescent savait qu'il faisait une surdose et a supplié d’appeler une ambulance, quelques heures avant sa mort.

Le ministère a indiqué qu'il travaillait toujours à élaborer un « programme de formation et un rappel annuel sur les urgences médicales, notamment les retraits de médicaments et les surdoses. »

Avec les informations de Guy Quenneville, CBC News