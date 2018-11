Un texte de Jean-Philippe Guilbault

Dans un communiqué diffusé vendredi, l’arrondissement confirme avoir reçu les dernières autorisations du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs ainsi que de Pêches et Océans Canada.

« Les citoyens auront le plaisir de se baigner à la plage de Verdun en 2019 », écrit le maire de Verdun, Jean-François Parenteau.

Selon l’arrondissement, il ne reste plus qu’à « corriger la profondeur du fleuve dans la partie destinée à la zone de baignade pour la rendre sécuritaire ».

Ces travaux doivent être accompagnés de mesures d’atténuation pour éviter de perturber l’environnement des poissons, précise-t-on.

Deux ans de retard

Annoncée pour la première fois en 2015, la plage de Verdun avait d'abord été promise pour le 375e anniversaire de Montréal, en 2017. Elle se fait toujours attendre.

L'an dernier, par exemple, c'est un retard dans l'émission d'une autorisation du ministère de l'Environnement qui avait repoussé le début des travaux dans le Saint-Laurent.

L'état des travaux de la plage de Verdun, en mai 2018. Photo : Radio-Canada

Deux autres projets de plages urbaines sont dans les cartons à Montréal.

Dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, la plage de l’Est se fait attendre depuis plusieurs années. Le site, où une marina a déjà existé, est beaucoup plus pollué que ce qu’on croyait. Des résidus de peinture ont été détectés, notamment.

Un projet de « bain portuaire » dans le Vieux-Port est également à l’étude depuis 2015. Projet Montréal s’est engagé à accélérer sa réalisation, mais l’étude de faisabilité, plus complexe que prévu, a été retardée elle aussi.