Un texte de Christian Noël

Les troupes de Doug Ford souhaitent modifier la loi grâce à des mesures contenues dans l’énoncé économique de la semaine dernière, mais qui ont peu retenu l’attention. « Les conservateurs essaient d’agir en catimini parce qu’ils savent que ces changements vont surtout être bénéfique à leur propre parti », croit Dennis Pilon, professeur associé en science politique à l’Université York.

Le projet de loi 57, qui s'intitule Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité, prévoit :

une augmentation de 30 % de la contribution maximale d’un individu, qui passerait de 1200 $ à 1600 $;

de rétablir le droit des donateurs d’avoir un accès privilégiés aux députés en échange de contribution lors des activités de financement;

l'élimination de l’allocation publique de 2,71 $ par vote aux partis politiques;

d'ouvrir la porte à l’utilisation de prête-nom en assouplissant une règle administrative.

Depuis janvier, il est interdit aux syndicats et aux entreprises de contribuer au financement des partis politique en Ontario. Seuls les individus peuvent faire un don et ceux qui le font doivent signer une attestation affirmant que l’argent provient de leur poche. L’obligation de remplir cette déclaration sera éliminée, ce qui crée un dangereux précédent, selon le professeur Pilon.

C’est un grand pas en arrière. Ça va à l’encontre du principe de transparence et ça va créer un déséquilibre entre différentes classes d’électeurs. Dennis Pilon

Le libellé du projet de loi 57 comprend peut-être les mots confiance, transparence et responsabilité, mais le résultat pourrait s'éloigner de ces termes, avertit Geneviève Tellier, professeure à l’Université d’Ottawa et experte des politiques budgétaires et des finances publiques. « On perd un peu la trace de la provenance de l'argent, dit-elle. Une personne peut signer un chèque, mais est-ce qu'on s'assure bien c'est elle qui détient les fonds? »

Accès privilégié en échange d’argent

Les conservateurs veulent également mettre en place des règles plus permissives pour les activités de financement. En ce moment, la province interdit aux élus de participer à des soupers-bénéfice ou à toutes autres activités de financement où sont présents des donateurs du parti.

Le mesure a été adoptée par le gouvernement libéral de Kathleen Wynne, récemment défait. Les libéraux s'étaient eux-mêmes retrouvés dans l’embarras à la suite d'une série de rencontres où des membres influents de la communauté d’affaires pouvaient payer jusqu’à 10 000 $ pour une soirée avec un accès privilégié aux membres du conseil des ministres.

Le projet de loi 57 maintient cette interdiction pour le premier ministre et les membres du Conseil des ministres, mais permet maintenant au personnel politique et aux simples députés de participer à des activités de financement. Une exemption importante, explique Geneviève Tellier.

Ceux qui ont le plus d’argent auront plus d’influence sur les élus à Queen’s Park que les personnes qui n’ont pas les moyens d’assister à ces activités-là Geneviève Tellier

« Ces mesures visent à donner plus de pouvoir politique à ceux qui ont de l’argent, au détriment des plus démunis », convient Dennis Pilon, de l’Université York. Selon le professeur, une distorsion dans le principe de participation démocratique sera ainsi créée.

L'opposition dénonce

Outre les experts, certains députés de l'opposition à Queen's Park insistent pour dire que les changements proposés ouvrent la porte à des abus.

Lorsqu'un gouvernement reçoit des grosses sommes d'argent d'une compagnie en particulier, on a toujours peur que ça crée de la distorsion dans ses choix politiques éventuels. Nathalie Desrosiers, député libérale d’Ottawa-Vanier

Le gouvernement conservateur se défend de vouloir créer une brèche dans la loi sur le financement des partis politique.« Nous continuons d’interdire les dons des entreprises et des syndicats, nous ne faisons que simplifier les règles et éliminer de la paperasserie administrative », explique Vic Fedeli, ministre des Finances de l’Ontario.

M. Fedeli aime par ailleurs rappeller que ce sont les libéraux qui, dans le passé, ont été pris en flagrant délit pour ce qui est de l'accès privilégié des grands donateurs au gouvernement.