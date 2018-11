Un texte et un reportage de Marie-Ève Dumulong

Le salon des métiers d'art One of a Kind de Toronto existe maintenant depuis 44 ans. Cette année, il y a 800 exposants, dont 150 nouveaux, en provenance de partout au Canada.

D’année en année, le salon évolue et s’adapte au goût du jour. Cette année la porte-parole de l’événement, Valérie Roy, a remarqué une tendance pour les produits de bien-être, à la fois pour soi-même mais aussi pour la planète.

On remarque une tendance pour le “selfcare”, on retrouve beaucoup de produits bien-être comme des savons faits à la main, des lotions pour le corps, mais aussi des tissus recyclés. Ça montre un retour sur l’amour de soi, mais aussi sur l’amour de notre planète. Valérie Roy, porte-parole salon « One of a Kind »

Achats locaux et respectueux de l'environnement

D’après Mme Roy, les consommateurs sont de plus en plus conscients et éduqués face à l’importance d’acheter local.

Le salon s’adresse aux gens qui veulent acheter différemment, c’est-à-dire que connaître l’histoire derrière le produit, de rencontrer l’artisan, de magasiner peut-être moins en grande quantité, mais en plus grande qualité , dit Valérie Roy.

Patricia Méthot est une artiste et entrepreneure. Pour elle, le salon est une plateforme incroyable pour promouvoir ses produits, parler avec sa clientèle et parler de ses convictions et de sa philosophie derrière ses produits.

Patricia Méthot, artiste et entrepreneure, La Pimbèche Photo : Radio-Canada

J’ai commencé avec une série d’oeuvres de peintures et de graphiques à caractères féministes, de confiance en soi et d’émancipation de la femme. À partir de ça, j’ai décidé de faire des produits dérivés comme des écussons et des épinglettes afin de permettre à mes messages de se transporter avec mes clients. Patricia Méthot, artiste et entrepreneure La Pimbèche

Pour Mathieu Venière-Cyr, le salon One of a kind est le salon le plus important au pays pour un artisan canadien. Ce n’est pas la première fois qu’il y participe.

Mathieu Venière-Cyr, directeur général d'Héritage, cuillères musicales Photo : Radio-Canada

Il a transformé son kiosque en chalet en bois avec des raquettes en babiche, de vieilles lanternes et des couvertures à motif de carreaux rouges et noirs.

Il vend des cuillères musicales faites entièrement à la main en bois d’érables de l’Ontario et du Québec.

C’est la bonne vieille cuillère traditionnelle de bois que les gens jouaient dans les rigodons et dans les partys de Noël. Les visiteurs sont toujours très nostalgiques lorsqu’ils sortent de notre kiosque. Ça leur rappelle toujours de bons vieux souvenirs. Mathieu Venière-Cyr, directeur général d'Héritage, cuillères musicales