Selon lui, le modèle coopératif est toujours pertinent et permettrait d'augmenter l'accessibilité du transport aérien en Gaspésie.

L'idée d'une coopérative d'aviation a déjà été étudiée dans la MRC de la côte de Gaspé. Le député propose de l’ajuster à la réalité actuelle.

M. Roy demande aux préfets d’y réfléchir et se dit prêt à porter le projet à l'Assemblée nationale, si l'intérêt des élus de la Gaspésie se fait sentir. Je mets la discussion sur la table pour que nous soyons en mesure d’actualiser les chiffres et voir comment ça nous coûterait, collectivement, pour avoir une flotte d’avion qui réponde à nos besoins et qui soit abordable, sécuritaire et ponctuelle.

C’est comme ça que l’entrepreneuriat se manifeste. Il faut toujours oser pour arriver avec des gains. Sylvain Roy député de Bonaventure

Cette semaine, la compagnie aérienne Pascan a annoncé qu'elle annulait son vol du samedi et modifiait des départs de l'aéroport de Bonaventure.