Un texte de Lise Millette

Vérification faite auprès de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), la minière n'est pas en cause, comme le précise le responsable des relations publiques pour l'Abitibi-Témiscamingue à la CNESST, Yvon Grégoire.

Les gens qui sont sous terre ressentent sensiblement les mêmes effets, mais la minière n'était pas en cause. La mine a toutefois une responsabilité de vérifier s'il y a eu des effets sur le massif rocheux et de s'assurer qu'il n'y a pas de danger pour ses travailleurs , a résumé Yvon Grégoire.

Deuxième incident

Dans un autre incident, une erreur humaine survenue à la suite d'un sautage minier a fait croire à un incendie, toujours à mine Goldex.

Cette fois, c'est un travailleur qui s'affairait à un panneau électrique qui a déclenché par mégarde l'échappement de mercaptan, un gaz odorant.

L'électricien aurait touché un mauvais bouton et a libéré le gaz mercaptan. Ce gaz mercaptan-là a pour propriété de sentir très mauvais et les travailleurs qui sentent ça ont pour consigne d'évacuer la mine où de se rendre à un refuge. La mine n'a pas pris de chance et a évacué la mine en soirée , a mentionné le porte-parole de la CNESST.

La mine a fait une vérification à l'interne, tel que le veut la Loi sur la santé et sécurité du travail, pour réaliser que le gaz avait été déclenché à la suite d'une erreur humaine.

Les travailleurs ont pu réintégrer leurs fonctions dès le lendemain matin.