Ce qu’on nous a présenté la semaine dernière n’était pas acceptable. Et [jeudi] on est revenu exactement au même point. L’employeur doit entendre raison et s’engager à négocier sérieusement afin de résoudre les points en litige , a commenté Normand Nault, représentant national du syndicat Unifor.

On ne s’est pas entendus. Il n’y a pas eu d’entente. Normand Nault, représentant national du syndicat Unifor

Les membres du syndicat disposent d'un mandat de grève qu'ils ont adopté à 90 %, mais le syndicat insiste pour qu'une solution soit trouvée avant d'en arriver là. Nous, on espère toujours régler le tout à la table de négociation, c’est notre voeu et notre volonté , a souligné M. Nault.

Les négociations achoppent notamment sur les salaires, les heures supplémentaires les jours fériés, le choix des routes par ancienneté et certains avantages sociaux, a expliqué le syndicat.

À lire aussi : Une grève potentielle menace la collecte des ordures à Gatineau

Les salaires sont beaucoup trop bas pour les conditions difficiles auxquelles sont soumis les travailleurs, selon le représentant syndical. C’est un travail fatigant et exigeant alors que les travailleurs sont en plus soumis aux intempéries. C’est long 10 heures par jour sous la neige, le froid, la pluie, la chaleur ou le soleil à courir pour ramasser des ordures , a indiqué M. Nault. Le syndicat demande à limiter les journées à 8 h de travail.

Si les employés étaient toujours avec Waste Management avec la convention collective qu'ils avaient en 2016, les éboueurs gagneraient 16,09 $ par heure à compter de janvier 2019 et les chauffeurs seraient à 22 $ par heure , a fait valoir M. Nault, ajoutant qu'il s'établit à 13,24 $ par heure présentement pour Derichebourg.

Le taux de roulement des employés est de 200 %. Ne vous demandez pas pourquoi , a poursuivi le représentant syndical.

La sous-traitance qui tire les conditions de travail vers le bas doit avoir des limites. Normand Nault, représentant national du syndicat Unifor

Il a expliqué qu’avant de déclencher une grève, le syndicat doit donner un avis à l’employeur et après s’entendre sur le nombre d’employés qui vont travailler et quel service essentiel va continuer d'être donné aux citoyens.

Nous, on espère toujours régler le tout à la table de négociation, c’est notre voeu et notre volonté , a insisté Normand Nault, précisant toutefois qu'aucun retour à la table de négociation n'était prévu entre les deux parties pour l’instant.

Unifor représente les travailleurs de Derichebourg en janvier 2018. Le groupe se compose de 80 membres qui sont essentiellement des chauffeurs de camion et des éboueurs.