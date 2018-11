Un texte de Tanya Neveu

L'événement est organisé pour une troisième année par le Centre de la petite enfance (CPE) Caliméro et GénérAction.

Les organismes souhaitent ainsi que la petite enfance devienne une véritable priorité de société.

Ils interpellent les leaders, notamment ceux du milieu municipal et des affaires, à s'engager pour se doter d'outils en lien avec la petite enfance, soit les enfants âgés de 0 à 5 ans.

Les tout-petits, c'est 7 % de notre population, mais c'est 100% de notre avenir. Si on ne s'occupe pas d'eux autres maintenant et qu'on ne pense pas en fonction d'eux autres maintenant, plus tard on va payer pour d'une certaine façon. Si on sensibilise les gens à ce que leur milieu soit favorable aux tout-petits, il va être favorable aux familles, aux parents et aux aînés aussi , explique la coordonnatrice de GénérAction, Fanny Drolet.

Impliquer le milieu municipal

La préfète du Témiscamingue, Claire Bolduc, croit que les municipalités ont un rôle important à jouer pour le secteur de la petite enfance.