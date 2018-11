La technique, appelée phénotypage, serait proche de celle qui a permis à la police américaine de retrouver le Golden State Killer , Joseph James DeAngelo. La police avait alors dressé un portrait-robot du suspect à partir des informations contenues dans l’ADN retrouvé sur la scène de crime.

Dans la traque du meurtrier de Marrisa Shen, la GRC s’est basée sur l'ADN présent dans des échantillons prélevés sur le corps de la victime pour déterminer l’origine ethnique du suspect, explique Danny Markovitz, qui a été l’avocat d’Ibrahim Ali jusqu’au mois dernier. Il a cessé de le représenter en raison d'un problème de barrière de la langue.

Selon M. Markovitz, la GRC aurait trouvé que l’ADN correspondait à une personne originaire du Moyen-Orient. Ibrahim Ali est d’origine syrienne, réfugié au Canada depuis 2016. L’enquête, qui a nécessité plus de 600 entrevues et le visionnement de plus de 1000 heures de vidéos, a mené à son arrestation et à sa mise en accusation en septembre dernier pour le meurtre au premier degré de Marrisa Shen.

Le corps de l’adolescente avait été retrouvé dans un bosquet du parc Burnaby Central le 18 juillet 2017.