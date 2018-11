Quels sont les défis de la mobilisation des francophones du pays? Comment assurer l'épanouissement des communautés de langue officielle minoritaire en 2018? Et quel rôle pour le Québec face aux francophones hors de ses frontières? Voilà certaines des questions qui seront abordées lors de cette émission spéciale.

La table ronde est diffusée à la radio au Manitoba et en Saskatchewan de 18 h 06 à 19 h (heure de l’Est), et en intégralité en radio visuelle sur Facebook et sur le web de 18 h 06 à 20 h HE.

L’animatrice Martine Bordeleau recevra :

Carole Freynet-Gagné, représentante au conseil d’administration du Centre de la francophonie des Amériques;

Raymond Hébert, politologue, professeur émérite à l’Université de Saint-Boniface

Ibrahima Diallo, universitaire, ancien président de la Société de la francophonie manitobaine et consul honoraire du Sénégal;

Ariane Freynet-Gagné, présidente du Conseil jeunesse provincial et étudiante;

Mark Power, avocat spécialisé en droits linguistiques, Franco-Ontario d’origine;

Marie-France Kenny, ancienne présidente de la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) et Fransaskoise;

Stéphanie Chouinard, professeure au département de sciences politiques au Collège militaire royal de Kingston;

Stef Paquette, Franco-Ontarien, humoriste, animateur et musicien engagé.

Le 15 novembre, le gouvernement ontarien annonçait l'annulation du financement de l'Université de l'Ontario français et l'abolition du Commissariat aux services en français pour transférer ses employés au bureau de l'ombudsman.

Cette annonce a soulevé la colère et l’indignation chez les francophones qui se mobilisent en Ontario en particulier, mais aussi dans le reste du pays. L’Assemblée de la francophonie de l'Ontario (AFO) a lancé jeudi un appel à la résistance. Une quarantaine de manifestations sont prévues en Ontario le 1er décembre, des pétitions circulent en ligne.

Récemment certains acquis pour les francophones ont pris du recul aussi en Saskatchewan et au Manitoba et il y a de l’incertitude entourant l’avenir du bilinguisme au Nouveau-Brunswick après les dernières élections provinciales.