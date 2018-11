Le directeur général aux affaires du CEF, Ronald Ajavon, en a fait l'annonce vendredi, lors de la séance régulière du Conseil scolaire fransaskois (CSF).

L’entente de principe garantit la construction de nouvelles écoles à Regina, Prince Albert et Saskatoon au cours des six prochaines années.

En échange, le Conseil scolaire fransaskois s’engage à abandonner les procédures judiciaires en cours.

Le CSF s'est joint au recours judiciaire du Collectif des parents inquiets et préoccupés (CPIP) dans le but d'obtenir plus de financement de la part du gouvernement provincial.

À l'époque, le CSF soutenait que ces fonds permettraient aux écoles francophones de la Saskatchewan d'offrir des infrastructures, des programmes et des services comparables à ceux de la majorité anglophone.

L’entente de principe reste toutefois à être ratifiée par les parties.