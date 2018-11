1. Au-delà de la Grande Muraille : l'autoritarisme numérique chinois s'exporte

Depuis une vingtaine d'années, la « Grande Muraille pare-feu de Chine », comme on la surnomme, s'est transformée en un système de censure et de surveillance extrêmement efficace, souligne le rapport de Freedom House. Photo : Getty Images

La liberté s'effrite d'année en année, sur le web. Elle a reculé en 2018 pour une huitième année d'affilée, selon le plus récent rapport Liberté sur le Net de Freedom House, une organisation non gouvernementale. Et d'après l'ONG, la Chine, non contente d'être le pays qui impose le plus restrictions sur Internet, a entrepris de contribuer à la répression ailleurs dans le monde.

Par Bernard Barbeau

2. Ils ont manipulé des pesticides durant des années, maintenant le parkinson ruine leur vie

L'épandage de pesticides en milieu agricole est une pratique courante au Québec. Photo : iStock

Trois producteurs agricoles de l'Est-du-Québec sonnent l'alarme et incitent leurs collègues à la plus grande prudence dans la manipulation des pesticides. Ils soupçonnent ces produits d'être responsables du parkinson dont ils souffrent. La maladie dégénérative les a forcés à abandonner leur métier.

Par France Beaudoin

3. Soyez heureux de ne pas avoir vécu en l’an 536

Cette toile de l'artiste américain Thomas Cole de 1836, « Le cours de l'empire : destruction », représente une cité antique ravagée par la guerre et les catastrophes. Photo : New York Historical Society

Existe-t-il une « pire année de l'histoire humaine »? Certains scientifiques et historiens croient que l'an 536 pourrait remporter cette palme. Non seulement en ont-ils trouvé les preuves dans des textes historiques, mais ils ont même réussi à identifier un responsable... au cœur d'un glacier suisse!

Par Renaud Manuguerra-Gagné

4. Cacher sa maternité au Japon pour éviter le harcèlement maternel au travail

À Tokyo, cet enfant est au centre de toutes les attentions. Photo : Radio-Canada/Anyck Béraud

Même si c'est illégal, 20 % des futures mamans japonaises ont été licenciées en 2015. C'est pourquoi de nombreuses femmes annoncent leur grossesse le plus tard possible à leur employeur ou abandonnent l'idée de tomber enceinte pour éviter d'être réprimandées, de se faire reprocher de perturber le bureau avec sa condition ou d'être poussées plus ou moins subtilement vers la sortie.

Par Anyck Béraud

5. La fumée des feux de forêt menace-t-elle la production de vin?

Lever de soleil au vignoble St Hubertus, dans la vallée de l'Okanagan Photo : Radio-Canada/Benoît Ferradini

La vallée de l'Okanagan, reconnue pour ses vignobles, a été recouverte de fumée au mois d'août. C'était la pire saison de l'histoire pour les feux de forêt en Colombie-Britannique. Quand la fumée entre en contact avec les raisins, elle peut avoir un impact sur le vin. Il s'agit d'un gros risque pour les vignerons, et un phénomène qu'on commence à peine à étudier.

Par Benoît Ferradini

6. S’entraîner favoriserait la consolidation de la mémoire motrice

L’exercice cardiovasculaire permettrait au cerveau « d’optimiser » l’utilisation de ses ressources. Photo : iStock/gradyreese

Faire de l'exercice cardiovasculaire intense juste après une activité manuelle aiderait le cerveau à mémoriser la tâche effectuée. Cette découverte pourrait améliorer les méthodes de réhabilitation pour les personnes qui doivent récupérer des capacités motrices, après un AVC, par exemple.

Par Gabriel Laurin

7. La population de l'Afrique doublera et aura faim : la techno est-elle la solution?

L'Afrique doit trouver des solutions pour nourrir sa population, qui va doubler au cours des prochaines décennies, avertissent les institutions internationales. Photo : Getty Images/AFP/John Wessels

D'ici 2050, la population africaine va doubler. Pour la nourrir, l'agriculture de subsistance doit évoluer rapidement, voire se « transformer », disent des experts. Une des solutions envisagées, c'est l'implantation rapide de nouvelles technologies.

Par Vincent Champagne

8. Les embouteillages dans la mire de l’intelligence artificielle

Un embouteillage Photo : iStock/ssuaphoto

Les bouchons de circulation sont un problème dans presque toutes les banlieues ou les grandes villes. Or, cette perte de temps pourrait devenir chose du passé avec l'arrivée de voitures autonomes et l'utilisation de certaines intelligences artificielles.

Par Renaud Manuguerra-Gagné

9. L'avez-vous vu? L’impression 3D pour coloniser la Lune et les crottes cubiques du wombat

Représentation artistique d'une colonie humaine sur la Lune. Photo : RegoLight

Des habitations lunaires créées à partir d'imprimante 3D et les mystérieuses crottes en cube du wombat enfin expliquées. Voici quelques nouvelles que vous auriez pu manquer cette semaine.

Par Alain Labelle

