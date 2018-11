L'information, révélée jeudi par le quotidien belge L'Écho (qui a qualifié la décision d'extrêmement rare), a été confirmée vendredi à l'Agence France-Presse (AFP) par l'avocat Stanislas Eskenazi, de Strokar, l'organisme qui gérait l'exposition.

L'exposition Banksy Unauthorized – qui a cours début novembre dans un espace dédié à l'art de rue et géré par Strokar – était, comme son nom l'indique, organisée sans l'accord du célèbre artiste natif de Bristol, en Angleterre.

Déjà présentée dans plusieurs villes européennes, dont Berlin, rapporte Me Eskenazi, elle montrait 58 œuvres d'une valeur totale estimée à 15 millions d'euros : des peintures, des photos et des sérigraphies, issues pour la plupart de collections privées et rassemblées par Steve Lazarides, l'ancien agent de Banksy (avec qui ce dernier a rompu en 2009).

Agissant comme une sorte d'intermédiaire, On Entertainment, une société établie en Allemagne, avait sollicité Strokar pour exposer dans la capitale belge. La firme affirmait bénéficier des droits et autorisations pour montrer les œuvres.

Ces œuvres étaient-elles assurées?

Sauf que des questions ont surgi. Dans quelles conditions ces droits d'exposition lui ont-ils été concédés? Les œuvres sont-elles assurées? Et les collectionneurs propriétaires savaient-ils où et comment leurs œuvres voyageaient? Ces questions doivent désormais être éclaircies par la justice belge dans les mois à venir, dans une procédure opposant Steve Lazarides (et sa société Lazinc) à On Entertainment.

« Ma cliente est une petite association qui ne faisait que mettre à disposition un espace d'exposition. On a voulu se protéger face à un énorme risque », a affirmé Me Stanislas Eskenazi.



Selon l'avocat, la firme allemande n'a pas souhaité produire les contrats d'assurance des œuvres quand Strokar les lui a demandés alors que l'exposition était déjà en cours. « Ils ont dit : "C'est notre problème, pas le vôtre" », affirme Me Eskenazi.

Devant ces incertitudes, et au risque de voir apparaître des problèmes en cas de vol ou de dégradation, l'association a préféré saisir en extrême urgence le tribunal de commerce de Bruxelles. Celui-ci a désigné cette semaine un huissier pour mettre les œuvres sous séquestre, ce qui a été fait jeudi.

Les œuvres en question « semblent être exposées sans l'accord des détenteurs légitimes de droits sur elles, et pas régulièrement assurées », a justifié le tribunal de commerce, rapporte L'Écho.