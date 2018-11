Un texte de Martin Vanasse pour Les matins d’ici

The Seasons - Midnight, Let’s Get a Hot-Dog

C’est un album qu’on n’attendait pas, de la formation de Québec composée notamment d’Hubert Lenoir et de son frère Julien Chiasson. Quatre ans après Pulp, le deuxième album a été enregistré il y a un an et demi, en Oregon, et dormait quelque part sur un disque dur.

Album surprise, donc, parce qu’avec l’ascension de la carrière solo d’Hubert Lenoir, rien ne laissait présager un nouvel album pour The Seasons et aussi parce que, sur ce Midnight, Let’s Get a Hot-Dog, on entend la voix de celui qui est en train de devenir le Hubert Lenoir qu’on connaît aujourd’hui.

En opposition avec le son folk acoustique du premier disque, celui-ci sonne davantage rock, avec des couleurs très années 60 et 70. Au détour d’un accord, d’un arrangement ou d’une harmonie vocale, on entend du David Bowie, The Doors et les inévitables Beatles. Et c’est très agréable. The Seasons se distingue une fois plus avec ses mélodies, ses chœurs et ses refrains accrocheurs.

Fred Pellerin - Après

Le conteur nous offre ici son quatrième disque. Un exercice que Fred Pellerin considère toujours comme un à-côté . Pourtant, en spectacle et entre ses nombreux projets ici et en Europe, il ne se fait pas prier pour pousser la note.

Encore une fois, il nous offre une rencontre musicale tout en douceur et en sobriété. Il y a quelque chose de réconfortant comme une grosse doudou quand il reprend les chansons de Claude Gauthier, Martin Léon ou même Jacques Michel, grâce entre autres à la touche magique de son complice de toujours, Jeannot Bournival.

Avec Après, l’ambassadeur de Saint-Élie-de-Caxton nous offre un disque personnel, touchant et tout simple... Parce qu’après tout, ce sont souvent les choses les plus simples qui touchent le plus.

Les Trois Accords - Beaucoup de plaisir

Avec leur sixième album, les gars n’ont rien perdu de leur folie déjantée. Chaque chanson est un bonbon qu’on déballe et qui pétille... dans nos oreilles. Les pièces rythmées font taper du pied et deviennent rapidement des chansons velcro pour notre plus grand plaisir. Difficile de s’en défaire après avoir déposé nos écouteurs.

Il serait facile d’écrire qu’on a beaucoup de plaisir en écoutant ce nouvel album, et c’est pourtant ce qui se passe. Les Trois Accords réussissent de nouveau à nous accrocher un sourire sans tomber dans la facilité. Il y a un sérieux dans la démarche et dans l’exécution.