Un texte de Brigitte Dubé, avec la collaboration de Félix Morrissette Beaulieu

Les forts vents et la poudrerie rendent les déplacements très risqués. Selon le porte-parole du Ministère des Transports, Denis Arsenault, la route 199 demeure ouverte pour l’instant, mais la situation pourrait être réévaluée au besoin.

Les Madelinots peuvent profiter d'une journée de repos bien au chaud. Photo : courtoisie Stéphane Longuépée

Ce sont des conditions extrêmes. On surveille la situation. Denis Arsenault, porte-parole du ministère des Transports

Plusieurs services de la municipalité sont fermés, notamment la piscine, les arénas, la collecte de déchets et les bibliothèques. Les écoles demeureront fermées pour toute la journée, incluant les services de garde.

Pointe-Basse, aux Îles-de-la-Madeleine. Comme on peut le constater, la visibilité est à peu près nulle. Photo : courtoisie Susan Rutledge

Tempête aussi sur la pointe de la Gaspésie

Transport Québec rapporte des conditions difficiles en Gaspésie entre L’Anse-Pleureuse et Percé. M. Arsenault mentionne que la chaussée est partiellement enneigée avec présence de lames de neige. La visibilité peut être réduite à certains endroits. Les routes 299 et 198 présentent les mêmes conditions.

Des avertissements de vent et de poudrerie sont aussi en vigueur pour le parc Forillon et le parc de la Gaspésie. Un avertissement de vent et d'onde tempête vise également les secteurs de Sainte-Anne-des-Monts à Grande-Vallée.

Les conditions devraient s'améliorer en fin de journée et au courant de la nuit, selon Environnement Canada.