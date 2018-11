La plainte déposée devant un tribunal de Jérusalem jeudi accuse la plateforme de « discrimination scandaleuse » envers les colons israéliens.

Elle réclame plus de 5000 $ CAD en dommages et intérêts au nom de Maanit Rabinovich, une habitante de la colonie de Kida, dans le nord de la Cisjordanie, et des sommes non déterminées pour les autres colons qui se joindront au recours collectif.

Dans un communiqué, Maanit Rabinovich affirme qu’il s’agit d’une « rupture de contrat ». Elle dit ne pas avoir été informée directement par Airbnb du retrait de son offre de logement.

La plateforme, établie a san francisco, a expliqué lundi sa décision de retirer ses quelque 200 offres de locations en Cisjordanie par le fait que les colonies étaient « au coeur de la querelle entre Israéliens et Palestiniens ».

Cette décision avait été saluée par les Palestiniens et dénoncée par la droite au pouvoir en Israël.

Dans la plainte déposée jeudi, les avocats de Maanit Rabinovich estiment qu’il s’agit de discrimination envers les colons israéliens, puisque « des centaines de lieux dans le monde sont contestés et, pourtant, Airbnb continue d'y proposer des locations ».

Ils présentent aussi la décision d'Airbnb comme le résultat d'une « guerre de longue haleine menée par des organisations contre l'État d'Israël dans son ensemble et contre les Israéliens vivant dans les colonies en particulier ».

Dans un communiqué envoyé mardi, le responsable de la stratégie et de la communication mondiales d'Airbnb, Chris Lehane, affirmait « comprendre qu'il s'agit d'un sujet difficile et compliqué et respecter l'avis de tous ».

Il a rappelé que 22 000 logements restaient disponibles à la location en Israël.

Environ 430 000 colons israéliens vivent une coexistence souvent conflictuelle avec plus de 2,5 millions de Palestiniens en Cisjordanie, occupée depuis 1967 par Israël.