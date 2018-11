Un texte de Jean-Philippe Guilbault

Ainsi, la nouvelle ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, « s'est empressée ce matin de demander à la Commission municipale de se pencher en priorité sur le dossier et d'agir dans la limite de ses pouvoirs actuels et futurs », écrit son cabinet, ajoutant que la commission pourra utiliser son pouvoir de sanction si elle le juge nécessaire.

De son côté, le principal intéressé a réagi vendredi matin sur les réseaux sociaux, faisant savoir qu'il ne regrettait pas les propos tenus par le passé.

Sur la page Facebook « Action Chambly – Équipe Denis Lavoie », le maire a publié un message dans lequel il indique vouloir toujours « [se] battre pour protéger les enfants de Chambly; les miens et ceux de mes concitoyens(nes) », faisant référence au reportage d’Enquête dans lequel on peut entendre un échange téléphonique injurieux entre M. Lavoie et un responsable d’une équipe locale de soccer.

Le maire avait violemment réagi à la décision de l’entraîneur de garder sa fille sur le banc, lui reprochant en outre d'avoir lancé un gilet au visage de celle-ci.

J’assume pleinement les mots d’église utilisés et je n’hésiterai pas à recommencer s’il le faut. Je vais me battre jusqu’à la mort pour le faire. Denis Lavoie, maire de Chambly, sur Facebook

En plus de cet échange, le reportage fait état de plusieurs cas d’intimidation relatés par des employés actuels et d’anciens employés de la Municipalité de la Rive-Sud.

La Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN), qui représente 70 cols bleus de la Ville de Chambly, a d'ailleurs émis un communiqué vendredi pour demander au ministère des Affaires municipales de « prendre ses responsabilités » dans le dossier.

« Le climat de terreur régnant à l'hôtel de ville de Chambly ne sert certainement pas l'intérêt des citoyennes et des citoyens, écrit André Lajoie, secrétaire général de la FEESP-CSN. Cela doit s'arrêter ici. »

En entrevue à Radio-Canada, M. Lajoie a reconnu qu'aucun col bleu ne s'est directement plaint au syndicat. Il a toutefois laissé savoir que l'intimidation vécue par certains cols blancs était connue de tous.

Le syndicat demande donc au ministère d'ouvrir sa propre enquête. Il se dit d'ailleurs surpris qu'une telle enquête n'ait pas été lancée plus tôt, puisque le climat malsain perdure « depuis deux ou trois ans », selon M. Lajoie.