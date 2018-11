Un texte d’Anyck Béraud, correspondante en Asie

Cette situation peut sembler d’une autre époque. Mais ça se déroule fréquemment au Japon. C’est le « matahara » : le harcèlement maternel en milieu de travail, en entreprise. Le cinquième, voire le quart des futures ou jeunes mamans en seraient victimes. Encore, en 2018.

Ça va des remarques blessantes à la rétrogradation après le congé de maternité et même au renvoi, en passant par l’obligation d’accomplir des heures supplémentaires ou de porter des objets trop lourds pour une femme enceinte.

« J’étais énormément occupée durant ma première grossesse », raconte Sayaka Osakabe, une quadragénaire qui vit à Kawasaki. Son regard se durcit, ses lèvres se pincent, lorsqu’elle raconte ce qui lui est arrivé en 2012. « Je n’osais rien dire à personne au bureau, même si je me sentais de plus en plus mal. J’étais très stressée. J’ai fait une fausse couche ».

Sayaka Osakabe, militante et fondatrice de Natural Rights, contre le harcèlement maternel en milieu de travail au Japon. Septembre 2018 Photo : Radio-Canada/Anyck Béraud

Un an plus tard, Sayaka Osakabe est de nouveau enceinte. Cette deuxième grossesse est également difficile. Cette fois, elle l’annonce à ses supérieurs. Elle obtient du repos, sur ordonnance médicale. Le responsable de son magazine se présente à son domicile « pour me dire que je n’avais pas besoin de revenir au bureau, que mon contrat ne serait pas renouvelé. Il a assuré qu’il ne pensait qu’à mon bien-être », explique-t-elle. Elle subit une deuxième fausse couche.

Si mon patron n’était pas venu chez moi, si j’avais pu relaxer, prendre du repos, peut-être que je n’aurais pas fait des fausses couches Sayaka Osakabe

Être enceinte au « mauvais moment »

« Le "matahara", c’est ça : vous êtes enceinte, mais vous devez faire semblant de ne pas l’être en fait. Vous devez faire semblant que tout va bien. Que vous êtes en pleine forme. Même si vous ne l’êtes pas du tout », lance Muriel Jolivet, docteure en études orientales et professeur émérite de l’Université Sophia, à Tokyo. Française, elle vit au Japon depuis des décennies.

Elle raconte comment, par exemple, une travailleuse en garderie a été obligée, il y a quelques mois, de présenter des excuses pour ne pas avoir respecté « l’ordre de grossesse » selon lequel d’autres collègues avaient le droit de tomber enceintes avant elle. Son époux a du également fait un mea-culpa.

« Ils se sont fait disputer tous les deux. Alors, écoutez, vous n’allez pas me dire que le pays favorise la natalité quand on est dans des situations de ce genre. On croit halluciner. Est-ce que le pays veut des enfants? Il faut savoir ce que le Japon veut. Il faut en payer le prix », lance Muriel Jolivet.

Tokyo. Octobre 2018 Photo : Radio-Canada/Anyck Béraud

Un Japon en manque d’enfants et de femmes au travail

Le phénomène du « matahara » est paradoxal dans ce pays vieillissant qui veut à la fois stimuler la natalité en berne (avec un taux de 1,4 enfant) et encourager davantage de femmes à travailler pour tenter de combler en partie la pénurie de main-d’œuvre.

Pour ce faire, le gouvernement de Shinzo Abe — le premier ministre qui veut « redonner leur place aux Japonaises au travail pour qu’elles brillent » — a lancé il y a quelques années un vaste programme pour créer des centaines de milliers de places en garderie, permettre à davantage de femmes d’accéder à des postes de haute responsabilité ou encore offrir un congé de maternité plus avantageux.

Le harcèlement maternel au travail est bien présent aujourd'hui au Japon. Photo : Radio-Canada/Frédéric Lacelle

Mais les mentalités, elles, ne suivent pas aussi rapidement. En 2017, le Japon occupait le 114e rang du classement du Forum économique mondial sur l’égalité hommes-femmes, qui mesure l’écart entre les sexes en éducation, santé et survie, en activités économiques et émancipation politique.

La professeure Muriel Jolivet estime que la société japonaise est encore très sexiste. Dans ce pays où le travail est une quasi-religion et où il est très mal vu de quitter plus tôt le bureau pour s’occuper des enfants, les entreprises ne sont pas chaudes à l’idée d’embaucher des femmes. Car c’est encore à elles qu’incombe la responsabilité du foyer.

Muriel Jolivet, docteur en études orientales et professeur émérite de l'université Sophia de Tokyo. Tokyo, octobre 2018. Photo : Radio-Canada/Anyck Béraud

C’est resté le système archaïque avec l’idée qu’un enfant a besoin de sa mère, qu’il doit être élevé par sa mère jusqu’à l’âge de trois ans. C’est quand même resté très ancré. La professeure Muriel Jolivet

Inégalités hommes-femmes

Résultat : après un premier enfant, beaucoup de jeunes mères quittent leur travail à temps plein. Et si elles reviennent au boulot, c’est souvent pour un emploi à temps partiel, moins bien rémunéré, plus précaire.

Eri Kokuyama, 28 ans, Mieko Kawakubo, 32 ans, et Jun Kaneko, 30 ans. Tokyo, septembre 2018 Photo : Radio-Canada/Anyck Béraud

Mieko Kawakubo, attablée à un restaurant à Tokyo, la jeune trentenaire dit qu’elle tient trop à son poste en marketing. Elle avait déjà songé à avoir un enfant, mais après discussion avec son copain de l’époque, elle avait décidé d’attendre un peu. « Quand je serai certaine de récupérer ma place, après avoir pris un congé de maternité », dit-elle.

Ses deux copines opinent du chef. Jun Kaneko, 30 ans, est ingénieure en informatique. Dans la section de l'entreprise où elle travaille, il n’y a que des hommes. Et elle est certaine qu’elle perdrait son poste, si elle décidait de devenir maman. Eri Kokuyama, elle, est agente immobilière. À 28 ans, elle songe déjà à un plan B : se trouver un autre emploi où elle ne serait pas « virée tout de suite », une fois enceinte.

Mieko Kawabuko croit que le problème est générationnel. Elle sent que les patrons, souvent dans la « cinquantaine et la soixantaine », sont moins ouverts à l’idée que les femmes concilient travail et maternité que le sont les Japonais de sa génération à elle. Donc, la jeune femme garde espoir.

De l’espoir, malgré tout?

Muriel Jolivet veut persuader ses étudiantes qu’elles détiennent la clé du changement. « Je leur dis : “Le Japon veut des enfants, et c’est ça le plus grand problème, le vieillissement de la population et le manque de naissances. C’est vous qui posez vos conditions maintenant. Vous voulez des enfants? OK. Posez vos revendications” ».

Au Japon, le taux de natalité est l'un des plus faibles au monde. Octobre 2018 Photo : Radio-Canada/Anyck Béraud

Sayaka Osakabe souligne, de son côté, que le Japon vient d’adopter une loi sur la parité en politique, pour qu’il y ait 50 % de femmes au Parlement. « Il y aura de plus en plus de femmes pour faire entendre leur voix », assure-t-elle. Elle se réjouit également que le gouvernement ait décrété en janvier 2017 que les entreprises doivent éviter le « matahara ».

La jeune femme, qui a créé un groupe de soutien et d’information sur le « matahara », a reçu il y a quelques années du Département d’État américain un prix qui récompense le courage.

Maintenant, ça va, j’ai atteint mon objectif. Tout le monde connaît le "matahara" aujourd’hui. Mais au début, ce n'était pas facile. J'ai reçu beaucoup de critiques et de menaces, même des femmes! Sayaka Osakabe, militante

Elle raconte que toutes sortes de femmes l’ont critiquée pour ses positions contre la « matahara », tant celles au foyer que les carriéristes. « Au Japon, même les femmes ont des approches complètement différentes sur cette question. »

Sayaka Osakabe est aussi finalement devenue maman. Elle a accouché cette année de son deuxième enfant; son premier est né l'an dernier.