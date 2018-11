Le Conseil du statut de la femme s'affaire en ce moment à dresser le portrait de la présence féminine en agriculture.

Premier constat : seulement 26 % des travailleurs agricoles sont des femmes, selon les plus récentes statistiques du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), datant de 2016.

Toutefois sur les bancs d'école, la tendance semble se renverser. Plusieurs établissements d'enseignement qui offrent des formations en agriculture constatent une augmentation du nombre d'étudiantes inscrites, à tel point que les filles sont en majorité dans les classes.

C'est le cas notamment aux baccalauréats en agronomie et en agroéconomie à l'Université Laval, à l'Institut de technologie agroalimentaire ainsi qu'au programme de Gestion et technologies d'entreprise agricole du Cégep Lévis-Lauzon.

Ça a changé vraiment beaucoup , constate la coordonnatrice du programme, Nathalie Gagné, qui enseigne au Cégep de Lévis-Lauzon depuis plus de 25 ans.

Inscriptions au programme de Gestion et technologies d'entreprise agricole au Cégep de Lévis-Lauzon Photo : Radio-Canada

Nathalie Gagné vient elle-même d'une famille d'agriculteurs. Elle précise que les femmes ont toujours été présentes sur les fermes du Québec, mais qu'elles n'étaient tout simplement pas reconnues.

Moi, ma grand-mère était femme de producteur agricole, mais je pense qu'elle était aussi productrice. Je pense qu'elles étaient là, mais elles sont plus reconnues aujourd'hui.

Anne-Sophie Paquet fait partie de celles qui veulent changer les statistiques. La jeune femme de 20 ans vient de démarrer sa propre entreprise agricole avec sa soeur. Elle a aussi l'intention de reprendre la ferme familiale pour une quatrième génération.

Être une femme, ça apporte des différences dans ce métier-là. Elle souligne bien sûr la force physique qui n'est généralement pas la même chez les femmes que chez les hommes. Moi, je ne peux pas la tasser la charrue si elle est mal placée, il faut qu'elle soit stationnée de la bonne façon avec le tracteur. Il faut apprendre à travailler différemment , précise celle qui estime que l'avenir en agriculture appartient autant aux femmes qu'aux hommes.

Début du graphique (passez à la fin) Fin du graphique (passez au début)

Des préjugés persistants

Même si les femmes sont de plus en plus nombreuses en agriculture, force est de constater que les préjugés envers elles persistent. Catherine Duplain travaille dans le milieu agricole depuis plusieurs années.

Quand j'ai commencé à travailler dans les fermes, c'était beaucoup de : "t'es pas capable". Catherine Duplain, étudiante en Gestion et technologies d'entreprise agricole

Sa passion du métier l'a poussée à persévérer malgré tout et à faire sa place dans un milieu d'homme. Il y a des affaires où on est un petit peu plus minutieuses et patientes , constate la jeune femme de 24 ans.

Le Conseil du statut de la femme publiera d'ailleurs son rapport sur la situation des femmes en agriculture en 2019. Il comprendra des recommandations au gouvernement pour accroître leur présence.

La Fédération des agricultrices du Québec espère que le milieu agricole atteindra un jour la parité.

« Il faut travailler continuellement. Je pense que c'est quelque chose qui n'est jamais acquis », affirme la vice-présidente Diane Ouellet-Gilbert. La Fédération offre notamment un programme de mentorat aux agricultrices de la relève.

Je pense que c’est par le dynamisme, l’information et la formation qu’on est capable d’atteindre la jeune relève. Diane Ouellet-Gilbert, vice-présidente de la Fédération des agricultrices du Québec