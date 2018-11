La victime dans cette affaire, Christine MacNeil, est morte à la suite de blessures par balle le 19 octobre 2015 à l'hôtel Four Points by Sheraton, rue Laurier, dans le secteur de Hull à Gatineau.

Blake Dooley doit être de retour en cour le 11 décembre, afin de déterminer le temps qu'il doit purger en prison avant d'être admissible à une libération conditionnelle.

L’ex-conjoint de la victime, Emilio Spezzano, est également accusé de meurtre au premier degré. Il doit connaître sa date de procès en janvier 2019.

Lourd passé judiciaire

Blake Dooley a de nombreux antécédents judiciaires, tant à Gatineau qu'à Ottawa. Depuis 1997, M. Doley n'avait plus le droit de posséder une arme.

En 1996, Blake Dooley a été arrêté à Eganville, une petite municipalité à 130 km d'Ottawa, pour agression armée et de voies de fait graves. Il a dû purger deux peines, l'une d'un an et l'autre de deux ans de prison.

Blake Dooley a aussi été reconnu coupable, en 2009 et 2010, de deux autres chefs d'accusation concernant la conduite avec les facultés affaiblies.

En 2012, l'homme de 53 ans a été reconnu coupable de possession d'une arme à feu à autorisation restreinte. Le juge lui a octroyé une sentence de 27 mois de prison.