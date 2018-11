Les policiers ont visé le dispensaire GreenTree, chemin Bedford, mercredi matin, et y ont saisi plus de trois kilogrammes de cannabis, de la résine de cannabis, des produits comestibles de cannabis et un couteau.

Ils ont aussi déposé des accusations contre trois personnes, en vertu de la Loi sur le cannabis. Elles doivent comparaître plus tard en Cour provinciale, à Halifax.

Un homme de 40 ans de Dartmouth fait face à des accusations de possession de drogue en vue de la distribution et de possession de drogue en vue de la vente. Il fait aussi face à une accusation relativement à la possession d’une arme.

Deux femmes de Bedford, de 30 et 20 ans, font face à des accusations de possession de drogue en vue de la distribution et de possession de drogue en vue de la vente.

Le commerce a rouvert ses portes le lendemain de l’opération. Un porte-parole de la Ville d’Halifax, Brendan Elliott, a cependant indiqué qu’une enquête était en cours pour vérifier si GreenTree se conforme aux différents règlements municipaux.

Avertissement

La veille de l’opération, la police avait envoyé un avertissement à 17 dispensaires d’Halifax. La lettre de trois pages rappelait à leurs propriétaires que la vente de cannabis est illégale et que s’ils continuaient à défier la loi, ils feraient l’objet d’une enquête.

Seules les succursales de la Société des alcools de la Nouvelle-Écosse ont le droit de vendre du cannabis. Avant la légalisation du cannabis, la ville comptait environ 25 dispensaires.