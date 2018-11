Un texte d'Anne Marie Lecomte

« Cette situation pourrait être réglée dès aujourd'hui s'il y avait la volonté de la régler », affirme Mike Palecek, président du Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP), qui reproche à Postes Canada de n'avoir qu'une stratégie : refuser de négocier et attendre du gouvernement qu'il passe une loi spéciale.

M. Palecek participait vendredi à une conférence de presse en compagnie d'Hassan Yussuff du Congrès du travail du Canada, au lendemain du dépôt d'un projet de loi spéciale visant à stopper grèves tournantes et autres moyens de pression exercés depuis cinq semaines par les employés de Postes Canada.

La Chambre des communes a voté en matinée vendredi une motion destinée à adopter cette loi en mode accéléré. Soumise ensuite au Sénat, qui a accepté de siéger ce week-end pour l'occasion, la loi pourrait recevoir dimanche ou lundi la sanction royale.

Le texte prévoit la reprise et le maintien des services postaux et impose la médiation comme mode de règlement des questions qui font toujours l’objet d’un différend entre les parties.

Il accorde également au médiateur-arbitre le pouvoir d’imposer l’arbitrage comme mode de règlement des questions non réglées au moyen de la médiation.

Pendant que les députés débattent, les négociations entre les parties se poursuivent en présence d'un médiateur.

Une violation des droits constitutionnels?

Au gouvernement, les leaders syndicaux font savoir qu'ils ne veulent pas d'une loi spéciale. Et à Postes Canada, ils disent vouloir une entente négociée. « Asseyez-vous avec vos travailleurs et écoutez leurs préoccupations », disent-ils.

Selon le STTP, la partie patronale se refuse à apporter des solutions durables aux problèmes touchant à l'équité salariale entre hommes et femmes, à la précarité d'emploi, à la santé et à la sécurité, aux heures supplémentaires imposées et à la charge de travail.

Avec indignation, jeudi, le syndicat a affirmé qu'en s'en remettant à une loi spéciale, le gouvernement violerait ainsi le droit de libre négociation collective prévu dans la Charte canadienne des droits et libertés. Le STTP n'exclut d'ailleurs pas la possibilité qu'il conteste en justice la validité de cette loi tout comme il l'avait fait, avec succès, dans le cas de la loi spéciale votée en 2011 par le gouvernement de Stephen Harper.

« Il n'est pas nécessaire d'enfreindre les droits des travailleurs, a déclaré Mike Palecek vendredi à l'intention du gouvernement de Justin Trudeau. Vous n'avez qu'à prendre le téléphone et dire à Postes Canada de négocier une entente. »

Les négociations collectives entre Postes Canada et ses syndiqués avaient débuté en novembre 2017.

À la demande de Postes Canada d'observer une trêve de leurs grèves rotatives pour la période des Fêtes, le STTP avait opposé une fin de non-recevoir, le 19 novembre dernier.